Війна з Росією Сили оборони прицільно вдарили по ворогу: які важливі об'єкти РФ змішали із землею
Сили оборони прицільно вдарили по ворогу: які важливі об’єкти РФ змішали із землею

У росіян мінус пункт управління дронів та вузол зв’язку: Сили оборони прицільно вдарили по окупантах

16 лютого 2026, 14:18
Автор:
Кравцев Сергей

Українські захисники продовжують завдавати ударів по ключових військових об’єктах російських окупантів, знижуючи їхній наступальний потенціал. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Сили оборони прицільно вдарили по ворогу: які важливі об’єкти РФ змішали із землею

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

У ніч на 16 лютого в районі Калинівки на тимчасово окупованій території Запорізької області українські військові уразили район зосередження живої сили противника.

Також удар було завдано по скупченню російських військ у районі Березового на тимчасово окупованій території Дніпропетровської області.

15 лютого у районі Новопавлівки на тимчасово окупованій території Донецької області українські сили уразили вузол зв’язку окупантів.

Крім того, у районі населеного пункту Затишок було знищено пункт управління безпілотниками противника.

Втрати російських військ і масштаби пошкоджень наразі уточнюються. 

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські захисники уразили транспортно-десантний катер БК-16, станцію радіолокації РСП-10, вузол зв'язку та склад боєприпасів росіян. Про успіхи українських військових йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 11 лютого Сили оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод у РФ. Також завдали серії ударів по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, у ніч на 11 лютого було уражено нафтопереробний завод "Волгоградський" у Волгограді (РФ), який залучений до забезпечення російської окупаційної армії.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/35083
