Сили оборони прицільно вдарили по ворогу: які важливі об’єкти РФ змішали із землею

Українські захисники продовжують завдавати ударів по ключових військових об’єктах російських окупантів, знижуючи їхній наступальний потенціал. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

У ніч на 16 лютого в районі Калинівки на тимчасово окупованій території Запорізької області українські військові уразили район зосередження живої сили противника.

Також удар було завдано по скупченню російських військ у районі Березового на тимчасово окупованій території Дніпропетровської області.

15 лютого у районі Новопавлівки на тимчасово окупованій території Донецької області українські сили уразили вузол зв’язку окупантів.

Крім того, у районі населеного пункту Затишок було знищено пункт управління безпілотниками противника.

Втрати російських військ і масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

