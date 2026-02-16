logo

Силы обороны прицельно ударили по врагу: какие важные объекты РФ смешали с землей
НОВОСТИ

Силы обороны прицельно ударили по врагу: какие важные объекты РФ смешали с землей

У россиян минус пункт управления дронов и узел связи: Силы обороны прицельно ударили по оккупантам

16 февраля 2026, 14:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники продолжают наносить удары по ключевым военным объектам российских оккупантов, снижая их наступательный потенциал. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Силы обороны прицельно ударили по врагу: какие важные объекты РФ смешали с землей

ВСУ. Фото: из открытых источников

В ночь на 16 февраля в районе Калиновки на временно оккупированной территории Запорожской области украинские военные поразили район сосредоточения живой силы противника.

Также удар был нанесен по скоплению российских войск в районе Березового на временно оккупированной территории Днепропетровской области.

15 февраля в районе Новопавловки на временно оккупированной территории Донецкой области украинские силы поразили узел связи оккупантов.

Кроме того, в районе населенного пункта Уют был уничтожен пункт управления беспилотниками противника.

Потери российских войск и масштабы повреждений уточняются.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские защитники поразили транспортно-десантный катер БК-16, радиолокационную станцию РСП-10, узел связи и состав боеприпасов россиян. Об успехах украинских военных говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало — в ночь на 11 февраля Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в РФ. Также нанесли серию ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, в ночь на 11 февраля был поражен нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" в Волгограде (РФ), вовлеченный в обеспечение российской оккупационной армии.




Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/35083
