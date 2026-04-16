Сили оборони паралізували логістику росіян навколо Донецька: деталі

Українські захисники встановили контроль над ворожою логістикою навколо Донецька. Всі військові цілі росіян там тепер будуть знищуватись. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві 1-го корпусу НГУ "Азов".

Українські пілоти ударних дронів полюють на російську логістику в дальній операційній зоні. Безпілотники Сил оборони тримають під контролем всі логістичні шляхи навколо Донецька.

"Зугрес, Андріївка, Старобешеве, Горлівка, Лисичанськ, Донецька кільцева — активна робота БПЛА на цих шляхах свідчить про неефективність російської системи контролю повітряного простору", — сказано в заяві.

Зазначається, що окупанти ще не так давно відчували себе там у повній безпеці, але відтепер всі військові цілі, які будуть рухатись по дорогах навколо Донецька, будуть знищуватись.

"Безпечного тилу для окупантів не існує. Сховатись і захиститись — неможливо", — наголосили українські захисники.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кубань нібито виявилася за масованою атакою невідомих безпілотників. Згодом стало відомо про пожежу на ключовому для Росії НПЗ у Туапсе.

У повідомленнях з пабліків зазначалося, що місцеві жителі говорять про 10 вибухів у різних частинах чорноморського узбережжя російської Кубані. Найгучніші звуки були чутні в районі Анапи, Туапсе і Геленджика.

Також видання "Коментарі" повідомляло – протягом останньої доби Сили оборони України здійснили серію результативних ударів по критичних об'єктах російських загарбників. Операції проводилися "у рамках зниження наступального потенціалу російського агресора" протягом 13-го та в ніч на 14 квітня.

Зокрема, підрозділи Повітряних Сил ЗСУ атакували бази зберігання ударних дронів окупантів у районі аеропорту "Донецьк". Для успішного виконання завдання українські воїни застосували потужне озброєння — "крилаті ракети SCALP та керовані авіаційні бомби GBU-39".



