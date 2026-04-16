Удар РФ під дих: що горить у Краснодарському краї після атаки дронів

Після атаки дронів у Краснодарському краї РФ горить НПЗ

16 квітня 2026, 07:10
Кравцев Сергей

Кубань нібито виявилася за масованою атакою невідомих безпілотників. Згодом стало відомо про пожежу на ключовому для Росії НПЗ у Туапсі.

Удар РФ під дих: що горить у Краснодарському краї після атаки дронів

Удар по НПЗ у Туапсе. Фото: з відкритих джерел

У повідомленнях з пабліків зазначалося, що місцеві жителі говорять про 10 вибухів у різних частинах чорноморського узбережжя російської Кубані. Найгучніші звуки були чутні в районі Анапи, Туапс і Геленджика.

За словами очевидців, було видно яскраві спалахи і чути "огидні звуки мопедів" у небі.

В аеропорту Краснодара ввели тимчасові обмеження на зліт і посадку повітряних суден через нібито українські дрони в небі.

Пізніше деякі пабліки повідомили, що дрони атакували нафтобазу у російському Туапсі.

При цьому губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що в Туапсі в результаті атаки безпілотників загинули двоє дітей, ще двоє дорослих зазнали поранень. У місті скасували заняття у всіх навчальних закладах.

Очевидці поділилися кадрами пожежі, що виникла в Туапсі після атаки. Згідно з аналізом телеграм-каналу Astra, у вогні опинився Туапсинський НПЗ. Фото пожежі зроблено з відстані приблизно 1,5 км.

Варто зазначити, що Туапсинський нафтопереробний завод – підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод утворює єдиний виробничий комплекс із морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" — ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе". Входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи завдасть Україна відповіді по російським НПЗ після ударів по енергетиці: Зеленський шокував відповіддю.



