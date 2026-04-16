Удар РФ под дых: что горит в Краснодарском крае после атаки дронов

Кубань якобы оказалась по массированной атакой неопознанных беспилотников. Спустя какое-то время стало известно о пожаре на ключевом для России НПЗ в Туапсе.

Удар по НПЗ в Туапсе. Фото: из открытых источников

В сообщениях из пабликов отмечалось, что местные жители говорят о примерно 10 взрывах в разных частях черноморского побережья российской Кубани. Самые громкие звуки были слышны в районе Анапы, Туапсе и Геленджика.

По словам очевидцев, были видны яркие вспышки и слышны "отвратительные звуки мопедов" в небе.

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов из-за якобы украинских дронов в небе.

Позже некоторые паблики сообщили, что дроны атаковали нефтебазу в российском Туапсе.

При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсе в результате атаки беспилотников погибли двое детей, еще двое взрослых получили ранения. В городе отменили занятия во всех учебных заведениях.

Очевидцы поделились кадрами пожара, возникшего в Туапсе после атаки. Согласно анализу телеграмм-канала Astra, в огне оказался Туапсинский НПЗ. Фото пожара сделано с расстояния примерно 1,5 км.

Стоит отметить, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод – предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод образует единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" – ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

