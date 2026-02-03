Нанесет ли Украина ответ по российским НПЗ после ударов по энергетике: Зеленский шокировал ответом

Президент Украины Владимир Зеленский пока не делает публичных заявлений о том, следует ли ожидать ответа на массированную ночную атаку России. На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он подчеркнул, что РФ сорвала любые договоренности по деэскалации и нанесла удары по украинской энергетике.

Удары по росийских объектах. Фото: из открытых источников

"О наших военных действиях мы обычно не сообщаем агрессору о планах и шагах", — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что для усиления обороны ежедневно проводятся селекторные совещания, в которых принимают участие представители всех регионов, пострадавших от атак. В их числе Днепр, Киев и Киевская область, Винница, Одесса, Запорожье, Полтава и другие. В ходе таких встреч обсуждаются вопросы защиты и распределения ограниченных ресурсов.

"Мы работаем над сложными задачами и рассматриваем все варианты относительно дефицитных возможностей. В совещаниях принимают участие Воздушные силы и Министерство обороны", — добавил президент.

Ночная атака РФ была рекордной по масштабу: враг применил 32 баллистических ракеты, еще 11 ракет других типов, 28 крылатых ракет и около 450 ударных дронов, большинство из которых – "Шахеды". При этом украинские силы ПВО смогли сбить всего 38 из 70 ракет. Зеленский отметил, что в последнее время Россия чаще применяет новые системы вооружения, в том числе Х-22, Х-32 и "Циркон", тогда как раньше преобладали крылатые ракеты типа "Калибр" и Х-101.

Портал "Комментарии" уже писал, что в контексте активизации переговорного процесса Россия пытается создать иллюзию полного "преимущества", применяя методы террора против гражданского населения и разрушая критическую инфраструктуру. Такую оценку дал Максим Жорин, подполковник Вооруженных Сил Украины и заместитель командира Третьего армейского корпуса.