Чому насправді Путін так прагне розтрощити українську енергетику: названо шокуючу мету

У контексті активізації переговорного процесу Росія намагається створити ілюзію повної "переваги", застосовуючи методи терору проти цивільного населення та руйнуючи критичну інфраструктуру. Таку оцінку дав Максим Жорін, підполковник Збройних сил України та заступник командира Третього армійського корпусу.

Фото: з відкритих джерел

Він пояснив, що систематичні удари по енергетичній інфраструктурі мають стати ключовим козирем Москви на переговорах.

"На фронті Росія наразі не демонструє значних успіхів, тому їхня основна стратегія – послабити цивільний сектор та змусити українську сторону йти на поступки", – зазначив Жорін у своєму Telegram-каналі.

Водночас підполковник наголосив, що ситуація на лінії фронту змінилася у бік більшої стабільності для українських сил. Якщо раніше Росія просувалася відносно швидко, то зараз темпи наступу значно знизилися, а ведення наступальних операцій на багатьох напрямках стало складним завданням. Це свідчить про ефективну адаптацію українських військ до тактики противника та здатність зменшувати його оперативний вплив.

За словами Жоріна, саме у контексті посилення дипломатичного тиску РФ активізує атаки на цивільну інфраструктуру, щоб демонструвати так звану "перевагу". Це включає удари по об’єктах енергетики, що забезпечують обігрів міст та житлових районів.

Так, у ніч на 3 лютого ворог завдав потужного удару по ТЕЦ та ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали в режимі обігріву, а також атакував об’єкти ДТЕК в Одеській області за допомогою ракет і дронів. ДТЕК підкреслює, що це був найбільш руйнівний напад на енергетику з початку року.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія завдала цілеспрямованого удару по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши рекордну кількість балістичних ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram після проведення селекторної наради щодо ситуації в регіонах, особливо в енергетиці, після чергового обстрілу.