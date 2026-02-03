Путін перейшов всі межі дозволеного: розкрито шокуючу правду про атаку по Києву

Росія завдала цілеспрямованого удару по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши рекордну кількість балістичних ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram після проведення селекторної наради щодо ситуації в регіонах, особливо в енергетиці, після чергового обстрілу.

Фото: з відкритих джерел

"Це був цілеспрямований удар проти енергетики, і рекордна кількість балістики. Фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того, щоб просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури −20 за Цельсієм і нижче (−4 за Фаренгейтом і нижче)", — наголосив Зеленський.

За його словами, лише під час цієї атаки росіяни застосували 32 балістичні ракети, 11 ракет інших типів, що рухаються по балістичній траєкторії, 28 крилатих ракет та 450 ударних дронів, більшість із яких — "Шахеди". Значну частину вдалось збити, проте не всі.

Президент підкреслив: "Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином".

Він також повідомив про численні влучання по енергетичних об’єктах у кількох областях. Найбільше постраждали Харківська та Дніпровська області, Київ та Київщина, Вінницька, Одеська області та Запоріжжя. Зеленський дав доручення Міністерству енергетики, МВС та уряду надати обладнання з резервів і терміново зв’язатися з партнерами щодо додаткових пакетів підтримки.

Як вже писали "Коментарі", Швеція та Данія домовилися про спільне надання Україні масштабного пакета військової підтримки загальною вартістю 2,6 млрд шведських крон, що еквівалентно приблизно 246 млн євро.