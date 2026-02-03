Путин перешел все границы дозволенного: раскрыта шокирующая правда об атаке по Киеву

Россия нанесла целенаправленный удар по энергетической инфраструктуре Украины, применив рекордное количество баллистических ракет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram после проведения селекторного совещания по ситуации в регионах, особенно в энергетике, после очередного обстрела.

Фото: из открытых источников

"Это был целеустремленный удар против энергетики, и рекордное количество баллистики. Фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться наиболее холодных дней года, когда на значительной части территории. и ниже)", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, только во время этой атаки россияне применили 32 баллистических ракеты, 11 ракет других типов, двигающихся по баллистической траектории, 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых — "Шахеды". Значительную часть удалось сбить, но не все.

Президент подчеркнул: "Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они также рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом".

Он также сообщил о многочисленных попаданиях по энергетическим объектам в нескольких областях. Больше всего пострадали Харьковская и Днепровская области, Киев и Киевщина, Винницкая, Одесская области и Запорожье. Зеленский дал поручение Министерству энергетики, МВД и правительству предоставить оборудование из резервов и срочно связаться с партнерами по дополнительным пакетам поддержки.

