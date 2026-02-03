Ракетний терор Путіна стане марним: стало відомо про вкрай важливе рішення для України

Швеція та Данія домовилися про спільне надання Україні масштабного пакета військової підтримки загальною вартістю 2,6 млрд шведських крон, що еквівалентно приблизно 246 млн євро. Основний акцент допомоги зроблено на посиленні протиповітряної оборони, що є критично важливим на тлі постійних російських повітряних атак.

Як повідомляють шведські медіа, Стокгольм спрямує майже 200 млн євро на закупівлю сучасних зенітно-ракетних комплексів Tridon Mk2 власного виробництва. Ці системи призначені для ураження різних типів повітряних цілей і, зокрема, добре зарекомендували себе в боротьбі з безпілотниками. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що комплекси здатні ефективно знищувати дрони, крилаті ракети та навіть гелікоптери, що робить їх особливо цінними для України в умовах інтенсивних далекобійних ударів РФ по всій території країни.

За словами очільника оборонного відомства, передані системи будуть додатково налаштовані для протидії безпілотним апаратам та іншим повітряним загрозам на коротких дистанціях. Данія, у свою чергу, долучається до ініціативи, інвестувавши понад 40 млн євро у придбання аналогічних комплексів Tridon Mk2 для українських Сил оборони.

Кількість систем, які отримає Україна, офіційно не розкривається. Водночас представники шведської сторони зазначають, що запланованого обсягу буде достатньо для повного оснащення одного батальйону протиповітряної оборони. Відомо, що комплекси вже перебувають у процесі виробництва, а їх постачання українській стороні очікується протягом найближчих місяців.

