Масований удар РФ став останньою краплею: Зеленський анонсував радикальне рішення

Після масштабного ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України президент Володимир Зеленський повідомив, що робота переговорної команди зазнає суттєвих змін. Він підкреслив, що російське керівництво продовжує розглядати війну як основний інструмент тиску на Україну та не сприймає дипломатичні зусилля серйозно.

Фото: з відкритих джерел

У своєму зверненні в соцмережах глава держави детально описав нічну атаку 3 лютого, наголосивши на її ретельно спланованому характері. Основною метою ворога була енергетична інфраструктура України, а для цього застосували рекордну кількість балістичних ракет. За словами Зеленського, Росія використала ініціативу США щодо короткочасної паузи в обстрілах не для налагодження переговорів, а щоб накопичити озброєння й атакувати у період найсильніших морозів, коли температура у деяких регіонах опускається нижче -20°C.

Найбільших руйнувань зазнали Харківська та Дніпропетровська області, Київ і Київщина, Вінницька, Одеська області та Запоріжжя. Через це понад 100 тисяч людей залишилися без тепла. Президент наголосив, що в усіх постраждалих населених пунктах вже працюють аварійні та ремонтні служби, мобілізовано весь потенціал енергетичних компаній, а також залучені ресурси Міністерства енергетики, МВС і уряду. Він особисто координує роботу з міжнародними партнерами для надання додаткової підтримки.

Як вже писали "Коментарі", залучення керівника ГУР Кирила Буданова та лідера парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії до переговорного процесу щодо завершення війни стало сигналом, який змусив Кремль переглянути власну лінію поведінки. Російська сторона відмовилася від звичної риторики з історичними екскурсами та ідеологічними монологами, зробивши крок у бік більш предметної й жорсткої розмови.