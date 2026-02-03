Мирні переговори: стало відомо, як Буданов на весь світ принизив Путіна

Залучення керівника ГУР Кирила Буданова та лідера парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії до переговорного процесу щодо завершення війни стало сигналом, який змусив Кремль переглянути власну лінію поведінки. Російська сторона відмовилася від звичної риторики з історичними екскурсами та ідеологічними монологами, зробивши крок у бік більш предметної й жорсткої розмови.

Як зазначає "Українська правда", після оновлення складу української делегації Москва синхронно змінила й своїх представників. Замість дипломатів, відомих багатослівними лекціями про минуле, до переговорів долучилися кадрові військові. Це докорінно вплинуло на формат спілкування: на столі з’явилися питання конкретних термінів, механізмів, безпекових гарантій та практичних рішень.

За словами співрозмовників видання, раніше українські представники були змушені годинами слухати узагальнені історичні трактування. Натомість нині переговори зосереджені на прагматичних аспектах — від відведення сил до параметрів контролю та часових рамок домовленостей. Саме це джерела називають ключовою трансформацією після входження Буданова в процес.

У матеріалі також зазначається, що на попередньому етапі, коли Офіс президента намагався централізувати міжнародні перемовини, комунікація фактично відбувалася одразу через кілька каналів. Формальний напрям координувався через МЗС, тоді як паралельно існували неофіційні зв’язки, пов’язані з Будановим та Арахамією. Ці канали транслювали різні за змістом сигнали: офіційні — відповідали задекларованим формулами, неофіційні — доносили більш реалістичну оцінку ситуації.

Після того як контроль над ключовим переговорним треком фактично зосередився в руках Буданова, українська позиція стала єдиною та узгодженою, а сам процес почав працювати за принципом "одного голосу".

