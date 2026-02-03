logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Мирні переговори: стало відомо, як Буданов на весь світ принизив Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Мирні переговори: стало відомо, як Буданов на весь світ принизив Путіна

Україна консолідувала позицію у переговорах про завершення війни з агресором і партнерами, а питання миру з боку РФ нині формують не теоретики, а професійні військові

3 лютого 2026, 13:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Залучення керівника ГУР Кирила Буданова та лідера парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії до переговорного процесу щодо завершення війни стало сигналом, який змусив Кремль переглянути власну лінію поведінки. Російська сторона відмовилася від звичної риторики з історичними екскурсами та ідеологічними монологами, зробивши крок у бік більш предметної й жорсткої розмови.

Мирні переговори: стало відомо, як Буданов на весь світ принизив Путіна

Фото: з відкритих джерел

Як зазначає "Українська правда", після оновлення складу української делегації Москва синхронно змінила й своїх представників. Замість дипломатів, відомих багатослівними лекціями про минуле, до переговорів долучилися кадрові військові. Це докорінно вплинуло на формат спілкування: на столі з’явилися питання конкретних термінів, механізмів, безпекових гарантій та практичних рішень.

За словами співрозмовників видання, раніше українські представники були змушені годинами слухати узагальнені історичні трактування. Натомість нині переговори зосереджені на прагматичних аспектах — від відведення сил до параметрів контролю та часових рамок домовленостей. Саме це джерела називають ключовою трансформацією після входження Буданова в процес.

У матеріалі також зазначається, що на попередньому етапі, коли Офіс президента намагався централізувати міжнародні перемовини, комунікація фактично відбувалася одразу через кілька каналів. Формальний напрям координувався через МЗС, тоді як паралельно існували неофіційні зв’язки, пов’язані з Будановим та Арахамією. Ці канали транслювали різні за змістом сигнали: офіційні — відповідали задекларованим формулами, неофіційні — доносили більш реалістичну оцінку ситуації.

Після того як контроль над ключовим переговорним треком фактично зосередився в руках Буданова, українська позиція стала єдиною та узгодженою, а сам процес почав працювати за принципом "одного голосу".

Як вже писали "Коментарі", у київському метрополітені знову зафіксували активне розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів із символікою чинного мера столиці Віталія Кличка. Про появу газет із логотипом "Кличко – мер" повідомила журналістка Наталія Лебідь, звернувши увагу на їх масову присутність у підземці.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини