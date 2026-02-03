Мирные переговоры: стало известно, как Буданов на весь мир унизил Путина

Привлечение руководителя ГУР Кирилла Буданова и лидера парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии к переговорному процессу по завершению войны стало сигналом, заставившим Кремль пересмотреть собственную линию поведения. Российская сторона отказалась от привычной риторики с историческими экскурсами и идеологическими монологами, сделав шаг в сторону более предметного и жесткого разговора.

Фото: из открытых источников

Как отмечает "Украинская правда", после обновления состава украинской делегации Москва синхронно изменила и своих представителей. Вместо дипломатов, известных многословными лекциями о прошлом, к переговорам подключились кадровые военные. Это повлияло на формат общения: на столе появились вопросы конкретных терминов, механизмов, гарантий безопасности и практических решений.

По словам собеседников, ранее украинские представители были вынуждены часами слушать обобщенные исторические трактовки. В настоящее время переговоры сосредоточены на прагматических аспектах — от отвода сил до параметров контроля и временных рамок договоренностей. Именно эти источники называют ключевой трансформацией после вхождения Буданова в процесс.

В материале также отмечается, что на предварительном этапе, когда Офис президента пытался централизовать международные переговоры, коммуникация фактически проходила сразу через несколько каналов. Формальное направление координировалось через МИД, в то время как параллельно существовали неофициальные связи, связанные с Будановым и Арахамией. Эти каналы транслировали разные по содержанию сигналы: официальные — отвечали задекларированным формулам, неофициальные — доносили более реалистическую оценку ситуации.

После того, как контроль над ключевым переговорным треком фактически сосредоточился в руках Буданова, украинская позиция стала единой и согласованной, а сам процесс начал работать по принципу одного голоса.

