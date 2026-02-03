Массированный удар РФ стал последней каплей: Зеленский анонсировал радикальное решение

После масштабного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины президент Владимир Зеленский сообщил, что работа переговорной команды претерпевает существенные изменения. Он подчеркнул, что российское руководство продолжает рассматривать войну как основной инструмент давления на Украину и серьезно не воспринимает дипломатические усилия.

Фото: из открытых источников

В своем обращении в соцсетях глава государства подробно описал ночную атаку 3 февраля, отметив ее тщательно спланированный характер. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура Украины, а для этого было применено рекордное количество баллистических ракет. По словам Зеленского, Россия использовала инициативу США по кратковременной паузе в обстрелах не для налаживания переговоров, а чтобы накопить вооружение и атаковать в период сильнейших морозов, когда температура в некоторых регионах опускается ниже -20°C.

Наибольшие разрушения получили Харьковская и Днепропетровская области, Киев и Киевщина, Винницкая, Одесская области и Запорожье. Поэтому более 100 тысяч человек остались без тепла. Президент подчеркнул, что во всех пострадавших населённых пунктах уже работают аварийные и ремонтные службы, мобилизован весь потенциал энергетических компаний, а также привлечены ресурсы Министерства энергетики, МВД и правительства. Он лично координирует работу с международными партнерами по оказанию дополнительной поддержки.

Как уже писали "Комментарии", привлечение руководителя ГУР Кирилла Буданова и лидера парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии к переговорному процессу по завершению войны стало сигналом, заставившим Кремль пересмотреть собственную линию поведения. Российская сторона отказалась от привычной риторики с историческими экскурсами и идеологическими монологами, сделав шаг в сторону более предметного и жесткого разговора.