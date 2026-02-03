logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Массированный удар РФ стал последней каплей: Зеленский анонсировал радикальное решение
commentss НОВОСТИ Все новости

Массированный удар РФ стал последней каплей: Зеленский анонсировал радикальное решение

Россия использовала предложенную США паузу в обстрелах для накопления вооружения, а Зеленский заявил об изменениях в формате международных переговоров Украины после атаки

3 февраля 2026, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

После масштабного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины президент Владимир Зеленский сообщил, что работа переговорной команды претерпевает существенные изменения. Он подчеркнул, что российское руководство продолжает рассматривать войну как основной инструмент давления на Украину и серьезно не воспринимает дипломатические усилия.

Массированный удар РФ стал последней каплей: Зеленский анонсировал радикальное решение

Фото: из открытых источников

В своем обращении в соцсетях глава государства подробно описал ночную атаку 3 февраля, отметив ее тщательно спланированный характер. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура Украины, а для этого было применено рекордное количество баллистических ракет. По словам Зеленского, Россия использовала инициативу США по кратковременной паузе в обстрелах не для налаживания переговоров, а чтобы накопить вооружение и атаковать в период сильнейших морозов, когда температура в некоторых регионах опускается ниже -20°C.

Наибольшие разрушения получили Харьковская и Днепропетровская области, Киев и Киевщина, Винницкая, Одесская области и Запорожье. Поэтому более 100 тысяч человек остались без тепла. Президент подчеркнул, что во всех пострадавших населённых пунктах уже работают аварийные и ремонтные службы, мобилизован весь потенциал энергетических компаний, а также привлечены ресурсы Министерства энергетики, МВД и правительства. Он лично координирует работу с международными партнерами по оказанию дополнительной поддержки.

Как уже писали "Комментарии", привлечение руководителя ГУР Кирилла Буданова и лидера парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии к переговорному процессу по завершению войны стало сигналом, заставившим Кремль пересмотреть собственную линию поведения. Российская сторона отказалась от привычной риторики с историческими экскурсами и идеологическими монологами, сделав шаг в сторону более предметного и жесткого разговора.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости