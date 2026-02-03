Ракетный террор Путина станет бесполезным: стало известно о крайне важном решении для Украины

Швеция и Дания договорились о совместном предоставлении Украине масштабного пакета военной поддержки общей стоимостью 2,6 млрд шведских крон, что эквивалентно примерно 246 млн евро. Основной акцент помощи сделан на усилении противовоздушной обороны, что критически важно на фоне постоянных российских воздушных атак.

Фото: из открытых источников

Как сообщают шведские медиа, Стокгольм направит почти 200 млн. евро на закупку современных зенитно-ракетных комплексов Tridon Mk2 собственного производства. Эти системы предназначены для поражения разных типов воздушных целей и, в частности, хорошо зарекомендовали себя в борьбе с беспилотниками. Министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что комплексы способны эффективно уничтожать дроны, крылатые ракеты и даже вертолеты, что делает их особенно ценными для Украины в условиях интенсивных дальнобойных ударов РФ по всей территории страны.

По словам главы оборонного ведомства, передаваемые системы будут дополнительно настроены для противодействия беспилотным аппаратам и другим воздушным угрозам на коротких дистанциях. Дания, в свою очередь, присоединяется к инициативе, инвестировав более 40 млн евро в приобретение аналогичных комплексов Tridon Mk2 для украинских сил обороны.

Количество систем, которые получит Украина, официально не раскрывается. В то же время, представители шведской стороны отмечают, что запланированного объема будет достаточно для полного оснащения одного батальона противовоздушной обороны. Известно, что комплексы уже находятся в процессе производства, а их снабжение украинской стороне ожидается в ближайшие месяцы.

Как уже писали "Комментарии", после масштабного ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины президент Владимир Зеленский сообщил, что работа переговорной команды претерпевает существенные изменения. Он подчеркнул, что российское руководство продолжает рассматривать войну как основной инструмент давления на Украину и серьезно не воспринимает дипломатические усилия.