Почему на самом деле Путин так стремится сокрушить украинскую энергетику: названа шокирующая цель
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему на самом деле Путин так стремится сокрушить украинскую энергетику: названа шокирующая цель

Подполковник ВСУ Максим Жорин отмечает, что на фронте враг пока не добился никаких успехов

3 февраля 2026, 16:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

В контексте активизации переговорного процесса Россия пытается создать иллюзию полного "преимущества", применяя методы террора против гражданского населения и разрушая критическую инфраструктуру. Такую оценку дал Максим Жорин, подполковник Вооруженных Сил Украины и заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Почему на самом деле Путин так стремится сокрушить украинскую энергетику: названа шокирующая цель

Фото: из открытых источников

Он пояснил, что систематические удары по энергетической инфраструктуре должны стать ключевым козырем Москвы на переговорах.

"На фронте Россия пока не демонстрирует значительных успехов, поэтому их основная стратегия – ослабить гражданский сектор и заставить украинскую сторону идти на уступки", – отметил Жорин в своем Telegram-канале.

В то же время, подполковник подчеркнул, что ситуация на линии фронта изменилась в сторону большей стабильности для украинских сил. Если раньше Россия продвигалась относительно быстро, то сейчас темпы наступления значительно снизились, а ведение наступательных операций по многим направлениям стало сложной задачей. Это свидетельствует об эффективной адаптации украинских войск к тактике противника и способности уменьшать его оперативное влияние.

По словам Жорина, именно в контексте усиления дипломатического давления РФ активизирует атаки на гражданскую инфраструктуру, чтобы демонстрировать так называемое "превосходство". Это включает удары по объектам энергетики, обеспечивающим обогрев городов и жилых районов.

Так, в ночь на 3 февраля враг нанес мощный удар по ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре, работавшим в режиме обогрева, а также атаковал объекты ДТЭК в Одесской области с помощью ракет и дронов. ДТЭК подчеркивает, что это было наиболее разрушительное нападение на энергетику с начала года.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия нанесла целенаправленный удар по энергетической инфраструктуре Украины, применив рекордное количество баллистических ракет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram после проведения селекторного совещания по ситуации в регионах, особенно в энергетике, после очередного обстрела.



