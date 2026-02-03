Чи завдасть Україна відповідь по російських НПЗ після ударів по енергетиці: Зеленський шокував відповіддю

Президент України Володимир Зеленський поки не робить публічних заяв про те, чи слід очікувати відповіді на масовану нічну атаку Росії. На спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він підкреслив, що РФ зірвала будь-які домовленості щодо деескалації та завдала ударів по українській енергетиці.

Удари по російських об'єктах. Фото: з відкритих джерел

"Щодо наших військових дій ми зазвичай не повідомляємо агресора про плани та кроки", – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що для посилення оборони щодня проводяться селекторні наради, участь у яких беруть представники всіх регіонів, постраждалих від атак. Серед них Дніпро, Київ та Київська область, Вінниця, Одеса, Запоріжжя, Полтава та інші. Під час таких зустрічей обговорюються питання захисту та розподілу обмежених ресурсів.

"Ми працюємо над складними завданнями та розглядаємо всі варіанти щодо дефіцитних можливостей. Водночас у нарадах беруть участь Повітряні сили та Міністерство оборони", – додав президент.

Нічна атака РФ була рекордною за масштабом: ворог застосував 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, 28 крилатих ракет і близько 450 ударних дронів, більшість із яких – "Шахеди". При цьому українські сили ППО змогли збити лише 38 із 70 ракет. Зеленський зауважив, що в останній час Росія частіше застосовує нові системи озброєння, зокрема Х-22, Х-32 та "Циркон", тоді як раніше переважали крилаті ракети типу "Калібр" та Х-101.

Портал "Коментарі" вже писав, що у контексті активізації переговорного процесу Росія намагається створити ілюзію повної "переваги", застосовуючи методи терору проти цивільного населення та руйнуючи критичну інфраструктуру. Таку оцінку дав Максим Жорін, підполковник Збройних сил України та заступник командира Третього армійського корпусу.