logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чи завдасть Україна відповідь по російських НПЗ після ударів по енергетиці: Зеленський шокував відповіддю
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи завдасть Україна відповідь по російських НПЗ після ударів по енергетиці: Зеленський шокував відповіддю

На пресконференції з генсеком НАТО президент заявив, що Росія порушила деескалацію та атакувала енергетику України

3 лютого 2026, 16:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський поки не робить публічних заяв про те, чи слід очікувати відповіді на масовану нічну атаку Росії. На спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він підкреслив, що РФ зірвала будь-які домовленості щодо деескалації та завдала ударів по українській енергетиці.

Чи завдасть Україна відповідь по російських НПЗ після ударів по енергетиці: Зеленський шокував відповіддю

Удари по російських об'єктах. Фото: з відкритих джерел

"Щодо наших військових дій ми зазвичай не повідомляємо агресора про плани та кроки", – зазначив Зеленський. 

Глава держави додав, що для посилення оборони щодня проводяться селекторні наради, участь у яких беруть представники всіх регіонів, постраждалих від атак. Серед них Дніпро, Київ та Київська область, Вінниця, Одеса, Запоріжжя, Полтава та інші. Під час таких зустрічей обговорюються питання захисту та розподілу обмежених ресурсів.

"Ми працюємо над складними завданнями та розглядаємо всі варіанти щодо дефіцитних можливостей. Водночас у нарадах беруть участь Повітряні сили та Міністерство оборони", – додав президент. 

Нічна атака РФ була рекордною за масштабом: ворог застосував 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, 28 крилатих ракет і близько 450 ударних дронів, більшість із яких – "Шахеди". При цьому українські сили ППО змогли збити лише 38 із 70 ракет. Зеленський зауважив, що в останній час Росія частіше застосовує нові системи озброєння, зокрема Х-22, Х-32 та "Циркон", тоді як раніше переважали крилаті ракети типу "Калібр" та Х-101.

Портал "Коментарі" вже писав, що у контексті активізації переговорного процесу Росія намагається створити ілюзію повної "переваги", застосовуючи методи терору проти цивільного населення та руйнуючи критичну інфраструктуру. Таку оцінку дав Максим Жорін, підполковник Збройних сил України та заступник командира Третього армійського корпусу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини