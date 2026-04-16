Силы обороны парализовали логистику россиян вокруг Донецка: детали

Украинские защитники установили контроль над враждебной логистикой вокруг Донецка. Все военные цели россиян там будут уничтожаться. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении 1-го корпуса НГУ "Азов".

ВСУ. Фото: из открытых источников

Украинские пилоты ударных дронов охотятся за российской логистикой в дальней операционной зоне. Беспилотники Сил обороны контролируют все логистические пути вокруг Донецка.

"Зугрес, Андреевка, Старобешево, Горловка, Лисичанск, Донецкая кольцевая – активная работа БПЛА на этих путях свидетельствует о неэффективности российской системы контроля воздушного пространства", – сказано в заявлении.

Отмечается, что оккупанты еще недавно чувствовали себя там в полной безопасности, но теперь все военные цели, которые будут двигаться по дорогам вокруг Донецка, будут уничтожаться.

"Безопасного тыла для окупантов не существует. Спрятаться и защититься — невозможно", — подчеркнули украинские защитники.

В сообщениях из пабликов отмечалось, что местные жители говорят о десяти взрывах в разных частях черноморского побережья российской Кубани. Самые громкие звуки были слышны в районе Анапы, Туапсе и Геленджика.

Также издание "Комментарии" сообщало – в течение последних суток Силы обороны Украины осуществили серию результативных ударов по критическим объектам российских захватчиков. Операции проводились "в рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора" в течение 13 и в ночь на 14 апреля.

В частности, подразделения Воздушных Сил ВСУ атаковали базы хранения ударных дронов окупантов в районе аэропорта "Донецк". Для успешного выполнения задачи украинские воины применили мощное вооружение – "крылатые ракеты SCALP и управляемые авиационные бомбы GBU-39".



