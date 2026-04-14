logo_ukra

BTC/USD

74412

ETH/USD

2375.59

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Ворожих «шахедів» буде менше: Україна вдарили ракетами SCALP по Донецьку
commentss НОВИНИ Всі новини

Ворожих «шахедів» буде менше: Україна вдарили ракетами SCALP по Донецьку

ЗСУ нищать наступальний потенціал РФ: авіабомби GBU-39 та ракети SCALP відпрацювали по важливих об'єктах

14 квітня 2026, 15:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Протягом останньої доби Сили оборони України здійснили серію результативних ударів по критичних об'єктах російських загарбників. Операції проводилися "у рамках зниження наступального потенціалу російського агресора" протягом 13-го та в ніч на 14 квітня.

Ілюстративне фото

Зокрема, підрозділи Повітряних Сил ЗСУ атакували бази зберігання ударних дронів окупантів у районі аеропорту "Донецьк". Для успішного виконання завдання українські воїни застосували потужне озброєння — "крилаті ракети SCALP та керовані авіаційні бомби GBU-39".

Паралельно з авіаційними ударами працювали й українські безпілотники. Вони успішно атакували склади з боєприпасами ворога в районах населених пунктів Азовське (Запорізька область), а також Урзуф та Куликівське (Донеччина).

У Генштабі наголошують, що робота над послабленням ворога триває, а "втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються". Командування запевнило, що українські захисники й надалі вживатимуть усіх заходів задля "припинення збройної агресії рф проти України".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень російські окупанти завдали ударів балістичними ракетами по Дніпру, унаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура, п’ятеро людей загинуло, а понад 25 людей отримали поранення, в тому числі важкі. Люди перебувають у лікарні.

Відомо, що ракетний удар було завдано з Таганрогу РФ.

Це — цивільні люди, які просто їхали у власних автомобілях, не маючи жодного стосунку до війни, окрім того, що вона увірвалася в їхнє життя.                               



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини