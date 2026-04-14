Ворожих «шахедів» буде менше: Україна вдарили ракетами SCALP по Донецьку

Протягом останньої доби Сили оборони України здійснили серію результативних ударів по критичних об'єктах російських загарбників. Операції проводилися "у рамках зниження наступального потенціалу російського агресора" протягом 13-го та в ніч на 14 квітня.

Зокрема, підрозділи Повітряних Сил ЗСУ атакували бази зберігання ударних дронів окупантів у районі аеропорту "Донецьк". Для успішного виконання завдання українські воїни застосували потужне озброєння — "крилаті ракети SCALP та керовані авіаційні бомби GBU-39".

Паралельно з авіаційними ударами працювали й українські безпілотники. Вони успішно атакували склади з боєприпасами ворога в районах населених пунктів Азовське (Запорізька область), а також Урзуф та Куликівське (Донеччина).

У Генштабі наголошують, що робота над послабленням ворога триває, а "втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються". Командування запевнило, що українські захисники й надалі вживатимуть усіх заходів задля "припинення збройної агресії рф проти України".

сьогодні вдень російські окупанти завдали ударів балістичними ракетами по Дніпру, унаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура, п'ятеро людей загинуло, а понад 25 людей отримали поранення, в тому числі важкі. Люди перебувають у лікарні.

Відомо, що ракетний удар було завдано з Таганрогу РФ.

Це — цивільні люди, які просто їхали у власних автомобілях, не маючи жодного стосунку до війни, окрім того, що вона увірвалася в їхнє життя.