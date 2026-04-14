Вражеских «шахедов» будет меньше: Украина ударила ракетами SCALP по Донецку

В течение последних суток Силы обороны Украины осуществили серию результативных ударов по критическим объектам российских захватчиков. Операции проводились "в рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора" в течение 13 и в ночь на 14 апреля.

В частности, подразделения Воздушных Сил ВСУ атаковали базы хранения ударных дронов окупантов в районе аэропорта "Донецк". Для успешного выполнения задачи украинские воины применили мощное вооружение – "крылатые ракеты SCALP и управляемые авиационные бомбы GBU-39".

Параллельно с авиационными ударами работали и украинские беспилотники. Они успешно атаковали склады с боеприпасами врага в районах населённых пунктов Азовское (Запорожская область), а также Урзуф и Куликовское (Донетчина).

В Генштабе отмечают, что работа над ослаблением врага продолжается, а "потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются". Командование заверило, что украинские защитники будут и дальше принимать все меры для "прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня днем российские оккупанты нанесли удары баллистическими ракетами по Днепру, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура, пять человек погибли, а более 25 человек получили ранения, в том числе тяжелые. Люди находятся в больнице.

Известно, что ракетный удар был нанесен из Таганрога РФ.

Это гражданские люди, которые просто ехали в собственных автомобилях, не имея никакого отношения к войне, кроме того, что она ворвалась в их жизнь.