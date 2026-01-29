Штурми ворога закінчилися провалом: у ДПСУ розповіли, в якій області РФ отримують жорстку відповідь

На Харківщині українські підрозділи зачищають населені пункти та беруть у полон російських окупантів після невдалих спроб просування. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначив, що противник не припиняє своїх спроб щодо просування вглиб території України та розширення зони боїв.

"Найбільш гаряче зараз у напрямку населених пунктів Дігтярне, Нестерне, Кругле. Знову ж таки, спроби просування — це малі піхотні групи. Техніку противник не використовує та зазнає великих втрат. Хочу зазначити, що наші підрозділи не просто відбивають атаки, а також зачищають цю місцевість. Так було, до прикладу, за вчорашній день", — розповів Демченко.

Він додав, що українські військові беруть у полон окупантів, котрі намагалися зайти на територію України.

Також спікер зазначив, що у Харківській області ворог виявляє активність у районі Вовчанських хуторів, у смугах оборони, де знаходяться підрозділи ДПСУ.

