Гарантии от США после подписания мирного соглашения с РФ: о чем идет речь и в чем опасность

Если украинцы хотят получить надежные гарантии безопасности от США, официальный Киев должен сначала подписать мирное соглашение с Россией. Но предположение о принуждении Украины к территориальным уступкам якобы "обманчиво". Об этом говорится в публикации Reuters. О чем говорит такой шаг США? И следует ли на такие условия соглашаться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

С требованиями США категорически нельзя соглашаться

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, что на такие требования категорически нельзя соглашаться, поскольку это будет воспринято украинским обществом, как попытка принудить Украину к позорному миру и еще больше подорвет доверие к США, как к партнеру.

"Соответственно, такой шаг будет иметь негативные, как внешнеполитические, так и внутриполитические последствия. И это вне зависимости от того будет ли что-либо выполняться или нет. Сам факт такой подмены будет деструктивным со всех точек зрения", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Во-вторых, добавляет Олег Саакян, такая поочередность создает риски того, что США хотят за счет криво, косо слепленного прекращения огня, которое может восстановиться в любое время, просто сбросить с себя ответственность в контексте российско-украинской войны, чтобы потом при новом витке, который может произойти. война и, как это принято, Байдена в том, что он втянул в США в их войну и таким образом дистанцироваться.

"Именно этого опасается и Украина, Европа. И судя по таким шагам команды Дональда Трампа, не безосновательно", – констатировал эксперт.

"Радит" логика американцев

Политический эксперт Сергей Таран отметил, что очень сложно комментировать то, чего фактически не существует.

"Не в политическом смысле, а в буквальном. Этих гарантий никто не видел. Никто не знает, что у них написано. Какие именно обязательства берут на себя США, в каких объемах и в какие сроки? Сколько там предусмотрено "Петриотов", "Томагавков" или "Абрамсов?" Какие деньги, с каким финансированием? Каков предполагаемый реальный военный контингент, а не красивая презентация в PowerPoint? Как эти гарантии вступят в силу? Кто видел эти цифры? Я лично нет. И, кажется, не только я", – отметил эксперт.

Он отмечает, поэтому мы обсуждаем не гарантии, а слухи о гарантиях, а это всегда плохой жанр. Особенно для страны, уже имеющей опыт, как бумажные обещания испаряются в момент реальной угрозы.

"Отдельно "радует" логика американцев: сначала выведите войска, а потом мы вам что-нибудь подпишем. Это даже не Будапештский меморандум 2.0. Это его ухудшающаяся версия, где сначала отдается все, а уже потом предлагается поверить на слово. Поэтому порядок действий может быть только один. Вначале текст гарантий в публичной плоскости. Затем их ратификация в США с четкими, измеряемыми обязательствами. Затем их ратификация Верховной Радой Украины. И только после этого начало разговоров о любых изменениях военного присутствия в Донбассе", – констатировал Сергей Таран.

