Гарантії від США після підписання мирної угоди з РФ: про що мова і у чому небезпека

Якщо українці хочуть отримати надійні гарантії безпеки від США, офіційний Київ має спочатку підписати мирну угоду із Росією. Але припущення про примус України до територіальних поступок нібито "є оманливим". Про це йдеться в публікації "Reuters". Про що говорить такий хід США? І чи варто на такі умови погоджуватися? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

На вимоги США категорично не можна погоджуватися

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян зазначив, що на такі вимоги категорично не можна погоджуватися, оскільки це буде сприйнято українським суспільством, як намагання примусити Україну до ганебного миру і ще більше підірве довіру до США, як до партнера.

"Відповідно такий крок матиме негативні, як зовнішньополітичні, так і внутрішньо-політичні наслідки. І це поза залежністю від того чи буде щось виконуватися чи ні. Сам факт такої підміни буде деструктивним з усіх точок зору", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

По-друге, додає Олег Саакян, така почерговість створює ризики того, що США хочуть за рахунок криво, косо зліпленого припинення вогню, яке може відновитися у будь-який час, просто скинути з себе відповідальність в контексті російсько-української війни, щоб потім при новому витку, який може відбутися хоч за 24 години, заявити, що це взагалі не наша проблема, це європейська війна і звинуватити, як це прийнято, Байдена у тому, що він втягнув в США в не їхню війну і таким чином дистанціюватися.

"Саме цього побоюється і Україна, Європа. І судячи з таких кроків команди Дональда Трампа, не безпідставно", – констатував експерт.

"Тішить" логіка американців

Політичний експерт Сергій Таран зазначив, що дуже важко коментувати те, чого фактично не існує.

"Не у політичному сенсі, а у буквальному. Цих гарантій ніхто не бачив. Ніхто не знає, що в них написано. Які саме зобов’язання беруть на себе США, у яких обсягах і в які строки? Скільки там передбачено "Петріотів", "Томагавків" чи "Абрамсів?" Які гроші, з яким фінансуванням? Який передбачається реальний військовий контингент, а не красива презентація в PowerPoint? Як ці гарантії вступатимуть в силу? Хтось бачив ці цифри? Я особисто ні. І, здається, не лише я", – зазначив експерт.

Він наголошує, тому наразі ми обговорюємо не гарантії, а чутки про гарантії, а це завжди поганий жанр. Особливо для країни, яка вже має досвід, як паперові обіцянки випаровуються в момент реальної загрози.

"Окремо "тішить" логіка американців: спочатку виведіть війська, а потім ми вам щось підпишемо. Це навіть не Будапештський меморандум 2.0. Це його погіршена версія, де спочатку віддається все, а вже потім пропонується повірити на слово. Тому порядок дій може бути лише один. Спочатку текст гарантій у публічній площині. Потім їх ратифікація у США з чіткими, вимірюваними зобов’язаннями. Потім їх ратифікація Верховною Радою України. І лише після цього початок розмов про будь-які зміни військової присутності на Донбасі", – констатував Сергій Таран.

