Гарантії від США після підписання мирної угоди з РФ: про що мова і у чому небезпека

Кравцев Сергей
Якщо українці хочуть отримати надійні гарантії безпеки від США, офіційний Київ має спочатку підписати мирну угоду із Росією. Але припущення про примус України до територіальних поступок нібито "є оманливим". Про це йдеться в публікації "Reuters". Про що говорить такий хід США? І чи варто на такі умови погоджуватися? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян зазначив, що на такі вимоги категорично не можна погоджуватися, оскільки це буде сприйнято українським суспільством, як намагання примусити Україну до ганебного миру і ще більше підірве довіру до США, як до партнера.
По-друге, додає Олег Саакян, така почерговість створює ризики того, що США хочуть за рахунок криво, косо зліпленого припинення вогню, яке може відновитися у будь-який час, просто скинути з себе відповідальність в контексті російсько-української війни, щоб потім при новому витку, який може відбутися хоч за 24 години, заявити, що це взагалі не наша проблема, це європейська війна і звинуватити, як це прийнято, Байдена у тому, що він втягнув в США в не їхню війну і таким чином дистанціюватися.
Політичний експерт Сергій Таран зазначив, що дуже важко коментувати те, чого фактично не існує.
Він наголошує, тому наразі ми обговорюємо не гарантії, а чутки про гарантії, а це завжди поганий жанр. Особливо для країни, яка вже має досвід, як паперові обіцянки випаровуються в момент реальної загрози.
