Штурмы врага закончились провалом: в ГПСУ рассказали, в какой области РФ получают жёсткий ответ

В Харьковской области украинские подразделения зачищают населенные пункты и берут в плен российских оккупантов после неудачных попыток продвижения. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, противник не прекращает своих попыток по продвижению вглубь территории Украины и расширения зоны боев.

"Наиболее горячо сейчас в направлении населенных пунктов Дегтярное, Нестерное, Круглое. Опять же, попытки продвижения – это малые пехотные группы. Технику противник не использует и несет большие потери. Хочу отметить, что наши подразделения не просто отражают атаки, а также зачищают эту местность. Так было, к примеру, за вчерашний день", — проинформировал Демченко.

Он добавил, что украинские военные берут в плен оккупантов, которые пытались зайти на территорию Украины.

Также спикер отметил, что в Харьковской области враг проявляет активность в районе Волчанских хуторов, в полосах обороны, где находятся подразделения ГПСУ.

