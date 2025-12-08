Шокуючі масштаби: скільки чоловічого населення втратила Росія, заради 1,45% української території

Росія, попри величезні людські втрати, за три роки повномасштабної війни змогла захопити лише 1,45% території України. Про це йдеться в аналітичному матеріалі видання The Economist, яке оцінило масштаби російських втрат та реальні результати агресії.

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

За підрахунками видання, базованими на відкритих джерелах і даних західних розвідок, з 24 лютого 2022 року Росія могла втратити від 1 до 1,35 млн військових убитими та пораненими. Це більше, ніж армія США втратила за всю Другу світову війну. Аналітики припускають, що лише загиблими РФ могла втратити до 1% свого довоєнного працездатного чоловічого населення.

Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що лише у першій половині 2025 року загинули близько 100 тисяч російських військових.

Попри такі масштабні втрати, стратегічні результати Кремля залишаються мінімальними. За весь час війни РФ не змогла повністю окупувати жодного великого українського міста. Навіть Покровськ, який російські війська намагаються захопити понад півтора року, досі частково контролюється Україною.

Хоча в 2025 році, на тлі проблем України із забезпеченням озброєнням, темпи російського просування дещо зросли, загальна динаміка залишається вкрай повільною. За оцінками НАТО, Росія щодня втрачає близько 1100 військових убитими та пораненими — і це не дає їй значних успіхів на фронті.

