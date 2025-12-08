Россия, невзирая на огромные человеческие потери, за три года полномасштабной войны смогла захватить лишь 1,45% территории Украины. Об этом говорится в аналитическом материале издания The Economist, оценившем масштабы российских потерь и реальные результаты агрессии.

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

По подсчетам издания, основанным на открытых источниках и данных западных разведок, с 24 февраля 2022 года Россия могла потерять от 1 до 1,35 млн. военных убитыми и ранеными. Это больше, чем армия США потеряла за всю Вторую мировую войну. Аналитики предполагают, что только погибшими РФ могла потерять до 1% своего довоенного трудоспособного мужского населения.

Американский госсекретарь Марк Рубио заявил, что только в первой половине 2025 года погибли около 100 тысяч российских военных.

Несмотря на столь масштабные потери, стратегические результаты Кремля остаются минимальными. За все время войны РФ не смогла полностью оккупировать ни один крупный украинский город. Даже Покровск, который российские войска пытаются захватить более полутора лет, до сих пор частично контролируется Украиной.

Хотя в 2025 году на фоне проблем Украины с обеспечением вооружением темпы российского продвижения несколько выросли, общая динамика остается крайне медленной. По оценкам НАТО, Россия ежедневно теряет около 1100 военных убитыми и ранеными, что не дает ей значительных успехов на фронте.

Читайте также на портале "Комментарии" — агенты партизанского движения "АТЕШ" внутри 30-й омбр ВС РФ фиксируют системную практику: после масштабных потерь командование намеренно оформляет погибших как "самовольно покинувших часть". Так они скрывают реальное количество "двухсотых" и избегают претензий со стороны родных.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает нести значительные потери в войне против Украины, и новый анализ британской разведки демонстрирует эту динамику. По оценкам специалистов, только в 2025 году армия РФ могла потерять около 382 тысячи военных убитыми и ранеными, а общие потери с начала полномасштабного вторжения уже достигают 1,168 млн человек.



