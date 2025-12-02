Британська розвідка назвала нові втрати РФ: помітна тривожна тенденція

Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України, і новий аналіз британської розвідки демонструє цю динаміку. За оцінками фахівців, лише у 2025 році армія РФ могла втратити близько 382 тисяч військових убитими та пораненими, а загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення вже сягають 1,168 млн осіб.

Втрати армії РФ зросли на війні проти України. Фото з відкритих джерел

Британська розвідка 2 грудня оприлюднила звіт щодо втрат РФ на війні в Україні. Ці дані свідчать, що середньодобові втрати російської армії в листопаді становили 1 033 військових, що трохи вище показника жовтня — 1 008. Це третій місяць поспіль, коли показник російських втрат зростає. Водночас за період із серпня по листопад середньодобові втрати залишалися одними з найнижчих за рік.

Втрати Росії на війні в Україні. Британська розвідка

Попри це зниження, інтенсивність боїв не спадала. Британська розвідка зазначає, що РФ утримувала "високий оперативний темп" і продовжувала просуватися на окремих ділянках фронту, що вказує на стійкість її військових підрозділів, попри значні втрати.

Аналітики наголошують, що зменшення щомісячних втрат не означає зниження агресивності бойових дій. Навпаки, це демонструє здатність Росії компенсувати втрати мобілізаційним ресурсом і підтримувати наступальні дії.

За даними Генштабу ЗСУ втрати РФ станом на початок грудня становлять понад 1,17 млн поранених та вбитих військових РФ у війні проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що підтверджені втрати Росії у війні проти України сягнули 152 тисяч убитих.

Також "Коментарі" писали, що у НАТО назвали втрати Росії на війні проти України.