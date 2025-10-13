logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У НАТО назвали втрати Росії на війні проти України
НОВИНИ

У НАТО назвали втрати Росії на війні проти України

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія втратила понад мільйон осіб у війні проти України. Втрати включають як загиблих, так і поранених військових.

13 жовтня 2025, 13:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у війні проти України Росія втратила понад мільйон військовослужбовців, як убитими, так і пораненими. За його словами, попри значні втрати РФ, російський диктатор Володимир Путін не зміг досягти своїх планів перемогти Україну у війні.

У НАТО назвали втрати Росії на війні проти України

У НАТО назвали втрати Росії. Фото з відкритих джерел

Марк Рютте виступив на Парламентській асамблеї НАТО в Любляні, де розповів, що Росію не слід недооцінювати, але й не варто переоцінювати її можливості.

"Попри їхні заяви, вони не змогли реалізувати свої амбіції і неймовірною ціною понад мільйон росіян загинули або отримали серйозні поранення", — сказав генсек НАТО.

Рютте також зауважив, що Росія разом із Китаєм, Північною Кореєю та Іраном намагається впливати на світовий порядок. За його словами, зараз Росія виділяє близько 40% свого бюджету на військову економіку та планує розгорнути щонайменше 1 500 танків, 3 000 одиниць бронетехніки та сотні ракет "Іскандер". Паралельно Китай активно збільшує свій військовий потенціал, включаючи ядерний арсенал.

Рютте нагадав, що на саміті НАТО в Гаазі союзники ухвалили рішення інвестувати 5% ВВП на оборону, що передбачає як основні витрати на безпеку, так і виробництво оборонної продукції. 

"Ми зобов’язалися швидко розширити виробництво оборонної продукції по всьому Альянсу, щоб забезпечити сили стримування та оборони сьогодні та в майбутньому", — наголосив Рютте.

За даними Генштабу Збройних сил України, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року становлять приблизно 1 123 950 осіб пораненими та ліквідованими. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на Заході розкрили фатальні цифри втрат РФ за мінімальні просування на фронті.

Також "Коментарі" писали, що проєкт "Хочу жить" оприлюднив дані про російські втрати на війні в Україні.



Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/1111965.html
