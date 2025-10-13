У НАТО назвали втрати Росії на війні проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у війні проти України Росія втратила понад мільйон військовослужбовців, як убитими, так і пораненими. За його словами, попри значні втрати РФ, російський диктатор Володимир Путін не зміг досягти своїх планів перемогти Україну у війні.

У НАТО назвали втрати Росії. Фото з відкритих джерел

Марк Рютте виступив на Парламентській асамблеї НАТО в Любляні, де розповів, що Росію не слід недооцінювати, але й не варто переоцінювати її можливості.

"Попри їхні заяви, вони не змогли реалізувати свої амбіції і неймовірною ціною понад мільйон росіян загинули або отримали серйозні поранення", — сказав генсек НАТО.

Рютте також зауважив, що Росія разом із Китаєм, Північною Кореєю та Іраном намагається впливати на світовий порядок. За його словами, зараз Росія виділяє близько 40% свого бюджету на військову економіку та планує розгорнути щонайменше 1 500 танків, 3 000 одиниць бронетехніки та сотні ракет "Іскандер". Паралельно Китай активно збільшує свій військовий потенціал, включаючи ядерний арсенал.

Рютте нагадав, що на саміті НАТО в Гаазі союзники ухвалили рішення інвестувати 5% ВВП на оборону, що передбачає як основні витрати на безпеку, так і виробництво оборонної продукції.

"Ми зобов’язалися швидко розширити виробництво оборонної продукції по всьому Альянсу, щоб забезпечити сили стримування та оборони сьогодні та в майбутньому", — наголосив Рютте.

За даними Генштабу Збройних сил України, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року становлять приблизно 1 123 950 осіб пораненими та ліквідованими.

