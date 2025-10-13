В НАТО назвали потери России на войне против Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в войне против Украины Россия потеряла более миллиона военнослужащих, как убитыми, так и ранеными. По его словам, вопреки значительным потерям РФ, российский диктатор Владимир Путин не смог достичь своих планов победить Украину в войне.

В НАТО назвали потери России. Фото из открытых источников

Марк Рютте выступил на Парламентской ассамблее НАТО в Любляне, где рассказал, что Россию не следует недооценивать, но не стоит переоценивать ее возможности.

"Несмотря на их заявления, они не смогли реализовать свои амбиции и невероятной ценой более миллиона россиян погибли или получили серьезные ранения", — сказал генсек НАТО.

Рютте отметил, что Россия вместе с Китаем, Северной Кореей и Ираном пытается влиять на мировой порядок. По его словам, сейчас Россия выделяет около 40% своего бюджета на военную экономику и планирует развернуть минимум 1500 танков, 3000 единиц бронетехники и сотни ракет "Искандер". Параллельно Китай активно увеличивает свой военный потенциал, включая ядерный арсенал.

Рютте напомнил, что на саммите НАТО в Гааге союзники приняли решение инвестировать 5% ВВП в оборону, что предусматривает как основные расходы по безопасности, так и производство оборонной продукции.

"Мы обязались быстро расширить производство оборонной продукции по всему Альянсу, чтобы обеспечить силы сдерживания и обороны сегодня и в будущем", — подчеркнул Рютте.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года составляют около 1 123 950 человек ранеными и ликвидированными.

