Росія призналася про рекордні втрати армії: опубліковано документ

Ткачова Марія
Російський проєкт "Хочу жить" оприлюднив нібито офіційну статистику втрат армії рф за вісім місяців 2025 року, яка свідчить про рекордні масштаби людських і технічних втрат окупантів.
Рекордні втрати рф
За даними джерела, з 1 січня по 31 серпня росія втратила понад 281 тисячу військових убитими, пораненими та зниклими безвісти. Серед них:
• 86 744 загиблих, у тому числі 1 583 офіцери та 8 633 завербовані з колоній;
• 33 966 зниклих безвісти, з яких понад 11 тисяч — колишні в’язні;
• 158 529 поранених, серед них 6 356 офіцерів;
• 2 311 військових потрапили в полон.
Також за цей період окупаційна армія втратила 13 145 одиниць техніки безповоротно та понад 48 тисяч — пошкоджених, які теоретично можуть бути відновлені.
Середні щомісячні втрати становлять близько 35 тисяч осіб і 7,7 тисячі одиниць техніки, а щодня росія втрачає в середньому один батальйон — близько 500 військових убитими чи зниклими безвісти.
Абсолютним "лідером" за втратами вважається угруповання військ "Центр", до складу якого входять 2-га та 51-ша загальновійськові армії. Зокрема, 2-га армія під командуванням Раміля Ібатулліна втратила понад 31 тисячу людей, а 51-ша, яку очолює Сергій Мільчаков, — майже 27 тисяч. Найбільші втрати техніки — також саме у 51-й армії (понад 1,6 тис. одиниць).
Далі йде 1-ша танкова армія угруповання "Захід", яка втратила майже 10 тисяч убитими і понад 11 тисяч пораненими.
Елітні підрозділи росії, зокрема десантники, зазнали втрат понад 2,2 тис. загиблими та зниклими безвісти і понад 3 тис. пораненими.
У звіті зазначено, що через відсутність системи евакуації та низький рівень тактичної медицини виживаність серед поранених залишається катастрофічно низькою — на одного загиблого припадає лише 1,3 пораненого.
За підрахунками авторів, загальні втрати росії від початку вторгнення у 2022 році перевищили 1 мільйон військових і 50 тисяч одиниць техніки. Це, за словами проєкту, є "ціною путінського режиму, яку російське суспільство рано чи пізно змушене буде усвідомити".