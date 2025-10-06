Росія призналася про рекордні втрати армії: опубліковано документ

Російський проєкт "Хочу жить" оприлюднив нібито офіційну статистику втрат армії рф за вісім місяців 2025 року, яка свідчить про рекордні масштаби людських і технічних втрат окупантів.

Рекордні втрати рф

За даними джерела, з 1 січня по 31 серпня росія втратила понад 281 тисячу військових убитими, пораненими та зниклими безвісти. Серед них:

• 86 744 загиблих, у тому числі 1 583 офіцери та 8 633 завербовані з колоній;

• 33 966 зниклих безвісти, з яких понад 11 тисяч — колишні в’язні;

• 158 529 поранених, серед них 6 356 офіцерів;

• 2 311 військових потрапили в полон.

Також за цей період окупаційна армія втратила 13 145 одиниць техніки безповоротно та понад 48 тисяч — пошкоджених, які теоретично можуть бути відновлені.







Середні щомісячні втрати становлять близько 35 тисяч осіб і 7,7 тисячі одиниць техніки, а щодня росія втрачає в середньому один батальйон — близько 500 військових убитими чи зниклими безвісти.

Абсолютним "лідером" за втратами вважається угруповання військ "Центр", до складу якого входять 2-га та 51-ша загальновійськові армії. Зокрема, 2-га армія під командуванням Раміля Ібатулліна втратила понад 31 тисячу людей, а 51-ша, яку очолює Сергій Мільчаков, — майже 27 тисяч. Найбільші втрати техніки — також саме у 51-й армії (понад 1,6 тис. одиниць).

Далі йде 1-ша танкова армія угруповання "Захід", яка втратила майже 10 тисяч убитими і понад 11 тисяч пораненими.

Елітні підрозділи росії, зокрема десантники, зазнали втрат понад 2,2 тис. загиблими та зниклими безвісти і понад 3 тис. пораненими.

У звіті зазначено, що через відсутність системи евакуації та низький рівень тактичної медицини виживаність серед поранених залишається катастрофічно низькою — на одного загиблого припадає лише 1,3 пораненого.

За підрахунками авторів, загальні втрати росії від початку вторгнення у 2022 році перевищили 1 мільйон військових і 50 тисяч одиниць техніки. Це, за словами проєкту, є "ціною путінського режиму, яку російське суспільство рано чи пізно змушене буде усвідомити".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к олишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що пандемія COVID-19 частково стала одним із чинників, які призвели до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це вона розповіла в інтерв’ю угорському каналу Partizán, пише видання Bild.