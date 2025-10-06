Шокуюча версія: чому Росія напала на Україну

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що пандемія COVID-19 частково стала одним із чинників, які призвели до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це вона розповіла в інтерв’ю угорському каналу Partizán, пише видання Bild.

Меркель пояснила свою версію чому почалася війна

Меркель пояснила, що після початку пандемії не могла проводити особисті зустрічі з володимиром путіним, адже той уникав прямих контактів через страх заразитися. Внаслідок цього між лідерами припинилися звичні дипломатичні переговори.

"Коли ви не маєте можливості зустрічатися наживо, говорити про розбіжності, шукати компроміси, — знайти спільні рішення стає неможливо. Відеоконференцій було недостатньо", — зазначила Меркель.

Вона підсумувала, що саме ізоляція, спричинена пандемією, сприяла політичній радикалізації російського керівництва, а відсутність особистого діалогу між сторонами стала одним із поштовхів до агресії проти України.

