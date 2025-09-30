logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Який тривожний знак помітили українські захисники
commentss НОВИНИ Всі новини

Який тривожний знак помітили українські захисники

Російська армія майже перестала використовувати танки на фронті, що може свідчити про їхнє накопичення для майбутніх операцій

30 вересня 2025, 22:17
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українські військові фіксують помітне зниження використання танків російською армією на більшості напрямків фронту.

Який тривожний знак помітили українські захисники

Російська армія припинила користуватися танками на фронті

Про це розповів старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс". За його словами, протягом останніх місяців росіяни практично перестали застосовувати танки у штурмових діях. Винятки становлять поодинокі випадки, коли на позиції виходили 1–2 машини для підтримки піхоти вогнем, однак навіть це трапляється вкрай рідко.

Офіцер зауважив, що роль танків як "броньованих таксі", якими ворог масово прикривав наступи, фактично зійшла нанівець. Найбільш відчутне застосування цієї техніки, яке йому доводилося бачити за останні чотири місяці, — це група з 3–4 танків, що просувалася у бік Мирнограда цього місяця.

Водночас такі тенденції наштовхують українських захисників на думку, що росія може не відмовлятися від танкової зброї, а навпаки — накопичувати її для масштабних дій у майбутньому. Зокрема, виробництво бронетехніки на Уралвагонзаводі, яке не припиняється навіть під санкціями, свідчить про можливе формування резервів.

"Очевидно, що вся ця техніка десь збирається. Питання лише у тому, де саме і для чого росіяни готують ці танки, і коли вони наважаться використати накопичене", — зазначив "Алекс".

Українське командування уважно стежить за пересуванням і концентрацією бронетехніки противника, адже можливе раптове застосування танкових резервів може свідчити про підготовку нового етапу бойових дій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан і наказав перевести збройні сили країни у повну бойову готовність.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/officer_33/6256
