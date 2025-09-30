Какой тревожный знак заметили украинские защитники

Украинские военные фиксируют заметное снижение использования танков российской армией по большинству направлений фронта.

Российская армия перестала использовать танки на фронте

Об этом рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алексом". По его словам, за последние месяцы россияне практически перестали применять танки в штурмовых действиях. Исключения составляют единичные случаи, когда на позиции выходило 1–2 машины для поддержки пехоты огнем, однако даже это случается крайне редко.

Офицер заметил, что роль танков как "бронированных такси", которыми враг массово прикрывал наступления, фактически сошла на нет. Наиболее ощутимое применение этой техники, которое ему приходилось видеть за последние четыре месяца, — группа из 3–4 танков, которая продвигалась в сторону Мирнограда этого месяца.

В то же время, такие тенденции наталкивают украинских защитников на мысль, что россия может не отказываться от танкового оружия, а наоборот — накапливать его для масштабных действий в будущем. В частности, производство бронетехники на Уралвагонзаводе, не прекращающееся даже под санкциями, свидетельствует о возможном формировании резервов.

"Очевидно, что вся эта техника где-нибудь собирается. Вопрос только в том, где именно и для чего россияне готовят эти танки, и когда они отважатся использовать накопленный", — отметил "Алекс".

Украинское командование внимательно следит за передвижением и концентрацией бронетехники противника, ведь возможное внезапное применение танковых резервов может свидетельствовать о подготовке нового этапа боевых действий.

