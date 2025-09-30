logo

BTC/USD

113680

ETH/USD

4116.53

USD/UAH

41.14

EUR/UAH

48.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Какой тревожный знак заметили украинские защитники
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой тревожный знак заметили украинские защитники

Российская армия почти перестала использовать танки на фронте, что может свидетельствовать об их накоплении для будущих операций

30 сентября 2025, 22:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинские военные фиксируют заметное снижение использования танков российской армией по большинству направлений фронта.

Какой тревожный знак заметили украинские защитники

Российская армия перестала использовать танки на фронте

Об этом рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алексом". По его словам, за последние месяцы россияне практически перестали применять танки в штурмовых действиях. Исключения составляют единичные случаи, когда на позиции выходило 1–2 машины для поддержки пехоты огнем, однако даже это случается крайне редко.

Офицер заметил, что роль танков как "бронированных такси", которыми враг массово прикрывал наступления, фактически сошла на нет. Наиболее ощутимое применение этой техники, которое ему приходилось видеть за последние четыре месяца, — группа из 3–4 танков, которая продвигалась в сторону Мирнограда этого месяца.

В то же время, такие тенденции наталкивают украинских защитников на мысль, что россия может не отказываться от танкового оружия, а наоборот — накапливать его для масштабных действий в будущем. В частности, производство бронетехники на Уралвагонзаводе, не прекращающееся даже под санкциями, свидетельствует о возможном формировании резервов.

"Очевидно, что вся эта техника где-нибудь собирается. Вопрос только в том, где именно и для чего россияне готовят эти танки, и когда они отважатся использовать накопленный", — отметил "Алекс".

Украинское командование внимательно следит за передвижением и концентрацией бронетехники противника, ведь возможное внезапное применение танковых резервов может свидетельствовать о подготовке нового этапа боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение и приказал перевести вооруженные силы страны в полную боевую готовность.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officer_33/6256
Теги:

Новости

Все новости