Яка країна щойно оголосила надзвичайний стан та готується до війни

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан і наказав перевести збройні сили країни у повну бойову готовність.

Венесуела готується до війни

Рішення ухвалено на тлі зростання внутрішньополітичної напруги та зовнішніх загроз. Згідно з розпорядженням, армія отримує розширені повноваження для дій у містах, охорони критичної інфраструктури та контролю над прибережними районами. Це означає, що військові фактично можуть діяти автономно, без додаткового узгодження з цивільною владою.

Мадуро окремо наголосив на посиленні протиповітряної оборони. До захисту ключових об’єктів вже залучені зенітні комплекси С-125, "Бук-М2Е" та переносні зенітні ракетні комплекси "Ігла-С". Особливу увагу приділено нафтовим підприємствам, які є стратегічною основою економіки країни, а також морським підходам, що мають важливе значення для контролю над експортом.

Крім того, відбувається масштабна мобілізація резервістів Боліваріанської міліції. За даними венесуельської влади, у систему оборони інтегрують до 3,7 мільйона ополченців. Це дозволяє Мадуро заявляти про створення "народного щита", який має стримувати будь-які потенційні загрози.

Посилено й військово-морську складову: до ключових морських коридорів направлені підводні човни, патрульні кораблі та озброєні катери. Їхнє завдання — контроль узбережжя та захист морських шляхів від імовірних атак або блокад.

Аналітики зазначають, що такий крок Мадуро має подвійний характер. З одного боку — це демонстрація сили та рішучості перед опозицією всередині країни, з іншого — сигнал зовнішнім гравцям про готовність Венесуели обороняти свої ресурси і територію.

Надзвичайний стан дозволяє президентові посилити контроль над усіма сферами життя країни та легалізувати максимальне залучення армії до забезпечення безпеки. Однак критики вбачають у цих діях спробу Мадуро консолідувати владу й посилити авторитарні механізми управління під приводом загрози національній безпеці.

