logo_ukra

BTC/USD

113680

ETH/USD

4116.53

USD/UAH

41.14

EUR/UAH

48.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Яка країна щойно оголосила надзвичайний стан та готується до війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Яка країна щойно оголосила надзвичайний стан та готується до війни

Венесуела мобілізує армію й резервістів, готуючись до можливих загроз всередині та зовні країни

30 вересня 2025, 22:09
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан і наказав перевести збройні сили країни у повну бойову готовність.

Яка країна щойно оголосила надзвичайний стан та готується до війни

Венесуела готується до війни

Рішення ухвалено на тлі зростання внутрішньополітичної напруги та зовнішніх загроз. Згідно з розпорядженням, армія отримує розширені повноваження для дій у містах, охорони критичної інфраструктури та контролю над прибережними районами. Це означає, що військові фактично можуть діяти автономно, без додаткового узгодження з цивільною владою.

Мадуро окремо наголосив на посиленні протиповітряної оборони. До захисту ключових об’єктів вже залучені зенітні комплекси С-125, "Бук-М2Е" та переносні зенітні ракетні комплекси "Ігла-С". Особливу увагу приділено нафтовим підприємствам, які є стратегічною основою економіки країни, а також морським підходам, що мають важливе значення для контролю над експортом.

Крім того, відбувається масштабна мобілізація резервістів Боліваріанської міліції. За даними венесуельської влади, у систему оборони інтегрують до 3,7 мільйона ополченців. Це дозволяє Мадуро заявляти про створення "народного щита", який має стримувати будь-які потенційні загрози.

Посилено й військово-морську складову: до ключових морських коридорів направлені підводні човни, патрульні кораблі та озброєні катери. Їхнє завдання — контроль узбережжя та захист морських шляхів від імовірних атак або блокад.

Аналітики зазначають, що такий крок Мадуро має подвійний характер. З одного боку — це демонстрація сили та рішучості перед опозицією всередині країни, з іншого — сигнал зовнішнім гравцям про готовність Венесуели обороняти свої ресурси і територію.

Надзвичайний стан дозволяє президентові посилити контроль над усіма сферами життя країни та легалізувати максимальне залучення армії до забезпечення безпеки. Однак критики вбачають у цих діях спробу Мадуро консолідувати владу й посилити авторитарні механізми управління під приводом загрози національній безпеці.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у районі бойових дій на Куп’янщині підрозділи ініціативної бригади "Буревій" провели успішну операцію проти російських окупаційних сил. За повідомленням з передової, під час контратаки або ретельно підготовленого рейду українські бійці нейтралізували приблизно сто ворожих військовослужбовців — як убитих, так і тих, хто втратив боєздатність. Операція супроводжувалася ураженням великої кількості безпілотників противника та руйнуванням численних укриттів і сховищ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2025/president-maduro-puts-venezuelas-military-on-wartime-footing-amid-u-s-tensions?utm_source=chatgpt.com
Теги:

Новини

Всі новини