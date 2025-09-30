У районі бойових дій на Куп’янщині підрозділи ініціативної бригади "Буревій" провели успішну операцію проти російських окупаційних сил. За повідомленням з передової, під час контратаки або ретельно підготовленого рейду українські бійці нейтралізували приблизно сто ворожих військовослужбовців — як убитих, так і тих, хто втратив боєздатність. Операція супроводжувалася ураженням великої кількості безпілотників противника та руйнуванням численних укриттів і сховищ.

Армія рф розгромлена

За результатами бою, кажуть у підрозділі, ворог втратив десятки БПЛА, понад тридцять укриттів було зруйновано або виведено з ладу, також пошкоджено чи знешкоджено радіозв’язкове обладнання, що значно ускладнює координацію дій окупантів у цьому районі. Серед ключових успіхів — знищення важкої реактивної вогнеметної системи ТОС-1А "Сонцепьок", яка становила серйозну загрозу для українських позицій.

Командування "Буревію" підкреслює, що операція була спланована з урахуванням заходів безпеки для власних військ: "Ми бережемо побратимів і водночас нищимо противника з гідністю і професіоналізмом", — йдеться в одному з оперативних повідомлень. Водночас джерела на місці наголошують на швидкості виконання завдання і точності вогню, що дозволило мінімізувати власні втрати під час ударів по ворожих цілях.

Експерти зазначають, що виведення з ладу такої кількості ворожих носіїв вогню і засобів розвідки тимчасово знижує операційну ефективність окремих підрозділів окупанта в цій ділянці фронту та ускладнює їхні подальші наступальні або оборонні дії. Втрата ТОС-1А особливо важлива через її потенціал завдавати руйнівних ударів по укріпленнях та зосередженнях особового складу.

Офіційні підтвердження масштабів втрат зі сторони російського командування поки немає — у воєнних обставинах дані з різних джерел можуть відрізнятися. Проте повідомлення від підрозділу "Буревій" вже отримали широкий резонанс у місцевих оперативних зведеннях і серед волонтерських каналів. Українське оборонне керівництво регулярно фіксує та верифікує подібні операції перед тим, як виносити остаточні підсумки.

Підсумковий ефект від цієї дії, за оцінками військових аналітиків, — тимчасове послаблення противника на Куп’янському напрямку, зменшення його розвідувальних можливостей і зниження загрози масованого застосування вогневої сили з боку ворожих підрозділів. Українські військові продовжують контролювати обстановку, готують оборонні заходи й можливі подальші удари за потреби.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п резидент Володимир Зеленський заявив про критичну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яка вже сьомий день працює в аварійному режимі через російські обстріли.