В районе боевых действий в Купянщине подразделения инициативной бригады "Буревой" провели успешную операцию против российских оккупационных сил. По сообщению с передовой, во время контратаки или тщательно подготовленного рейда украинские бойцы нейтрализовали примерно сто вражеских военнослужащих — как убитых, так и потерявших боеспособность. Операция сопровождалась поражением большого количества беспилотников противника и разрушением многочисленных укрытий и хранилищ.

Армия рф разгромлена

По результатам боя, говорят в подразделении, враг потерял десятки БПЛА, более тридцати укрытий были разрушены или выведены из строя, также повреждено или обезврежено радиосвязное оборудование, что значительно усложняет координацию действий оккупантов в этом районе. Среди ключевых успехов – уничтожение тяжелой реактивной огнеметной системы ТОС-1А "Сонцепек", которая представляла серьезную угрозу для украинских позиций.

Командование "Буревия" подчеркивает, что операция была спланирована с учетом мер безопасности для собственных войск: "Мы бережем собратьев и в то же время уничтожаем противника с достоинством и профессионализмом", — говорится в одном из оперативных сообщений. В то же время источники на месте отмечают скорость выполнения задания и точность огня, что позволило минимизировать собственные потери при ударах по враждебным целям.

Эксперты отмечают, что вывод из строя такого количества вражеских носителей огня и средств разведки временно снижает операционную эффективность отдельных подразделений оккупанта в этом участке фронта и затрудняет их дальнейшие наступательные или оборонительные действия. Утрата ТОС-1А особенно важна из-за ее потенциала наносить разрушительные удары по укреплениям и сосредоточениям личного состава.

Официальные подтверждения масштабов потерь со стороны российского командования пока нет — в военных обстоятельствах данные из разных источников могут отличаться. Однако сообщения от подразделения "Буревой" уже получили широкий резонанс в местных оперативных сводках и среди волонтерских каналов. Украинское оборонное руководство регулярно фиксирует и верифицирует подобные операции, прежде чем выносить окончательные итоги.

Итоговый эффект этого действия, по оценкам военных аналитиков, — временное ослабление противника на Купянском направлении, уменьшение его разведывательных возможностей и снижение угрозы массированного применения огневой силы со стороны вражеских подразделений. Украинские военные продолжают контролировать обстановку, готовят оборонные меры и возможные последующие удары по потребностям.

