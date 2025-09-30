logo

Какая страна только что объявила чрезвычайное положение и готовится к войне
Какая страна только что объявила чрезвычайное положение и готовится к войне

Венесуэла мобилизует армию и резервистов, готовясь к возможным угрозам внутри и снаружи страны

30 сентября 2025, 22:09
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение и отдал приказ перевести вооруженные силы страны в полную боевую готовность.

Какая страна только что объявила чрезвычайное положение и готовится к войне

Венесуэла готовится к войне

Решение было принято на фоне роста внутриполитического напряжения и внешних угроз. Согласно распоряжению армия получает расширенные полномочия для действий в городах, охраны критической инфраструктуры и контроля над прибрежными районами. Это означает, что военные фактически могут действовать автономно без дополнительного согласования с гражданскими властями.

Мадуро особо отметил усиление противовоздушной обороны. К защите ключевых объектов уже привлечены зенитные комплексы С-125, Бук-М2Е и переносные зенитные ракетные комплексы Игла-С. Особое внимание уделено нефтяным предприятиям, являющимся стратегической основой экономики страны, а также морским подходам, имеющим важное значение для контроля над экспортом.

Кроме того, происходит масштабная мобилизация резервистов Боливарианской милиции. По данным венесуэльских властей, в систему обороны интегрируют до 3,7 миллиона ополченцев. Это позволяет Мадуро заявлять о создании "народного щита", сдерживающего любые потенциальные угрозы.

Усилена и военно-морская составляющая: в ключевые морские коридоры направлены подлодки, патрульные корабли и вооруженные катера. Их задача – контроль побережья и защита морских путей от вероятных атак или блокад.

Аналитики отмечают, что такой шаг Мадуро носит двойной характер. С одной стороны, это демонстрация силы и решительности перед оппозицией внутри страны, с другой — сигнал внешним игрокам о готовности Венесуэлы защищать свои ресурсы и территорию.

Чрезвычайное положение позволяет президенту усилить контроль над всеми сферами жизни страны и легализовать максимальное вовлечение армии в обеспечение безопасности. Однако критики усматривают в этих действиях попытку Мадуро консолидировать власть и усилить авторитарные механизмы управления под предлогом угрозы национальной безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в районе боевых действий на Купянщине подразделения инициативной бригады "Буревой" провели успешную операцию против российских оккупационных сил. По сообщению с передовой, во время контратаки или тщательно подготовленного рейда украинские бойцы нейтрализовали примерно сто вражеских военнослужащих — как убитых, так и потерявших боеспособность. Операция сопровождалась поражением большого количества беспилотников противника и разрушением многочисленных укрытий и хранилищ.



Источник: https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2025/president-maduro-puts-venezuelas-military-on-wartime-footing-amid-u-s-tensions?utm_source=chatgpt.com
