Какая страна только что объявила чрезвычайное положение и готовится к войне

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение и отдал приказ перевести вооруженные силы страны в полную боевую готовность.

Венесуэла готовится к войне

Решение было принято на фоне роста внутриполитического напряжения и внешних угроз. Согласно распоряжению армия получает расширенные полномочия для действий в городах, охраны критической инфраструктуры и контроля над прибрежными районами. Это означает, что военные фактически могут действовать автономно без дополнительного согласования с гражданскими властями.

Мадуро особо отметил усиление противовоздушной обороны. К защите ключевых объектов уже привлечены зенитные комплексы С-125, Бук-М2Е и переносные зенитные ракетные комплексы Игла-С. Особое внимание уделено нефтяным предприятиям, являющимся стратегической основой экономики страны, а также морским подходам, имеющим важное значение для контроля над экспортом.

Кроме того, происходит масштабная мобилизация резервистов Боливарианской милиции. По данным венесуэльских властей, в систему обороны интегрируют до 3,7 миллиона ополченцев. Это позволяет Мадуро заявлять о создании "народного щита", сдерживающего любые потенциальные угрозы.

Усилена и военно-морская составляющая: в ключевые морские коридоры направлены подлодки, патрульные корабли и вооруженные катера. Их задача – контроль побережья и защита морских путей от вероятных атак или блокад.

Аналитики отмечают, что такой шаг Мадуро носит двойной характер. С одной стороны, это демонстрация силы и решительности перед оппозицией внутри страны, с другой — сигнал внешним игрокам о готовности Венесуэлы защищать свои ресурсы и территорию.

Чрезвычайное положение позволяет президенту усилить контроль над всеми сферами жизни страны и легализовать максимальное вовлечение армии в обеспечение безопасности. Однако критики усматривают в этих действиях попытку Мадуро консолидировать власть и усилить авторитарные механизмы управления под предлогом угрозы национальной безопасности.

