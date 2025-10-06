logo

BTC/USD

124060

ETH/USD

4575.05

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Шокирующая версия: почему Россия напала на Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирующая версия: почему Россия напала на Украину

Ангела Меркель заявила, что пандемия COVID-19 способствовала радикализации России и стала одной из причин ее нападения на Украину.

6 октября 2025, 13:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия COVID-19 частично стала одним из факторов, приведших к полномасштабному вторжению России в Украину. Об этом она рассказала в интервью венгерскому каналу Partizán, пишет издание Bild.

Шокирующая версия: почему Россия напала на Украину

Меркель объяснила свою версию почему началась война

Меркель объяснила, что после начала пандемии не могла проводить личные встречи с Владимиром Путиным, ведь тот избегал прямых контактов из-за страха заразиться. В результате между лидерами прекратились привычные дипломатические переговоры.

"Если у вас нет возможности встречаться вживую, говорить о разногласиях, искать компромиссы, — найти общие решения становится невозможно. Видеоконференций было недостаточно", – отметила Меркель.

Она подытожила, что именно изоляция, вызванная пандемией, способствовала политической радикализации российского руководства, а отсутствие личного диалога между сторонами стало одним из толчков к агрессии против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинские военные фиксируют заметное снижение использования танков российской армией на большинстве направлений фронта.
Об этом рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алексом". По его словам, за последние месяцы россияне практически перестали применять танки в штурмовых действиях. Исключения составляют единичные случаи, когда на позиции выходило 1–2 машины для поддержки пехоты огнем, однако даже это случается крайне редко. Офицер отметил, что роль танков как "бронированных такси", которыми враг массово прикрывал наступления, фактически сошла на нет. Наиболее ощутимое применение этой техники, которое ему приходилось видеть за последние четыре месяца, — группа из 3–4 танков, которая продвигалась в сторону Мирнограда этого месяца.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/brisantes-interview-merkel-gibt-polen-mitschuld-an-putins-krieg-68e267f81f6c1806eefbe007
Теги:

Новости

Все новости