Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия COVID-19 частично стала одним из факторов, приведших к полномасштабному вторжению России в Украину. Об этом она рассказала в интервью венгерскому каналу Partizán, пишет издание Bild.

Меркель объяснила свою версию почему началась война

Меркель объяснила, что после начала пандемии не могла проводить личные встречи с Владимиром Путиным, ведь тот избегал прямых контактов из-за страха заразиться. В результате между лидерами прекратились привычные дипломатические переговоры.

"Если у вас нет возможности встречаться вживую, говорить о разногласиях, искать компромиссы, — найти общие решения становится невозможно. Видеоконференций было недостаточно", – отметила Меркель.

Она подытожила, что именно изоляция, вызванная пандемией, способствовала политической радикализации российского руководства, а отсутствие личного диалога между сторонами стало одним из толчков к агрессии против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинские военные фиксируют заметное снижение использования танков российской армией на большинстве направлений фронта.

Об этом рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алексом". По его словам, за последние месяцы россияне практически перестали применять танки в штурмовых действиях. Исключения составляют единичные случаи, когда на позиции выходило 1–2 машины для поддержки пехоты огнем, однако даже это случается крайне редко. Офицер отметил, что роль танков как "бронированных такси", которыми враг массово прикрывал наступления, фактически сошла на нет. Наиболее ощутимое применение этой техники, которое ему приходилось видеть за последние четыре месяца, — группа из 3–4 танков, которая продвигалась в сторону Мирнограда этого месяца.

