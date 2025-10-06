Шокирующая версия: почему Россия напала на Украину

Рубрики
Ткачова Марія
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия COVID-19 частично стала одним из факторов, приведших к полномасштабному вторжению России в Украину. Об этом она рассказала в интервью венгерскому каналу Partizán, пишет издание Bild.
Меркель объяснила свою версию почему началась война
Меркель объяснила, что после начала пандемии не могла проводить личные встречи с Владимиром Путиным, ведь тот избегал прямых контактов из-за страха заразиться. В результате между лидерами прекратились привычные дипломатические переговоры.
"Если у вас нет возможности встречаться вживую, говорить о разногласиях, искать компромиссы, — найти общие решения становится невозможно. Видеоконференций было недостаточно", – отметила Меркель.
Она подытожила, что именно изоляция, вызванная пандемией, способствовала политической радикализации российского руководства, а отсутствие личного диалога между сторонами стало одним из толчков к агрессии против Украины.