Россия призналась о рекордных потерях армии: опубликован документ

Российский проект "Хочу жить" обнародовал якобы официальную статистику потерь армии России за восемь месяцев 2025 года, свидетельствующую о рекордных масштабах человеческих и технических потерь оккупантов.

Рекордные потери рф

По данным источника, с 1 января по 31 августа россия потеряла более 281 тысячи военных убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Среди них:

• 86 744 погибших, в том числе 1 583 офицера и 8 633 завербованных из колоний;

• 33 966 пропавших без вести, из которых более 11 тысяч – бывшие заключенные;

• 158529 раненых, среди них 6356 офицеров;

• 2311 военных попали в плен.

Также за этот период оккупационная армия потеряла 13 145 единиц техники безвозвратно и более 48 тысяч поврежденных, которые теоретически могут быть восстановлены.







Средние ежемесячные потери составляют около 35 тысяч человек и 7,7 тысяч единиц техники, а ежедневно россия теряет в среднем один батальон — около 500 военных убитыми или пропавшими без вести.

Абсолютным "лидером" по потерям считается группировка войск "Центр", в состав которой входят 2-я и 51-я общевойсковые армии. В частности, 2-я армия под командованием Рамиля Ибатуллина потеряла более 31 тысячи человек, а 51-я, которую возглавляет Сергей Мильчаков, — почти 27 тысяч. Наибольшие потери техники также именно в 51-й армии (более 1,6 тыс. единиц).

Далее следует 1-я танковая армия группировки "Запад", потерявшая почти 10 тысяч убитыми и более 11 тысяч ранеными.

Элитные подразделения России, в том числе десантники, понесли потери более 2,2 тыс. погибшими и пропавшими без вести и более 3 тыс. ранеными.

В отчете отмечено, что из-за отсутствия системы эвакуации и низкого уровня тактической медицины выживаемость среди раненых остается катастрофически низкой — на одного погибшего приходится всего 1,3 раненых.

По подсчетам авторов, общие потери россии с начала вторжения в 2022 году превысили 1 миллион военных и 50 тысяч единиц техники. Это, по словам проекта, "цена путинского режима, которую российское общество рано или поздно вынуждено будет осознать".

