Британская разведка назвала новые потери РФ: заметна тревожная тенденция
Британская разведка назвала новые потери РФ: заметна тревожная тенденция

Британская разведка сообщила, что общие потери РФ в войне против Украины могут достигать 1,168 млн. человек.

2 декабря 2025, 16:05
Автор:
Slava Kot

Россия продолжает нести значительные потери в войне против Украины, и новый анализ британской разведки демонстрирует эту динамику. По оценкам специалистов, только в 2025 году армия РФ могла потерять около 382 тысячи военных убитыми и ранеными, а общие потери с начала полномасштабного вторжения уже достигают 1,168 млн человек.

Британская разведка назвала новые потери РФ: заметна тревожная тенденция

Потери армии РФ выросли на войне против Украины. Фото из открытых источников

Британская разведка 2 декабря обнародовала отчет по потерям РФ на войне в Украине. Эти данные свидетельствуют, что среднесуточные потери российской армии в ноябре составляли 1033 военных, что несколько выше показателя октября – 1008. Это третий месяц подряд, когда показатель российских потерь растет. В то же время за период с августа по ноябрь среднесуточные потери оставались одними из самых низких за год.

Британская разведка назвала новые потери РФ: заметна тревожная тенденция - фото 2

Потери России на войне на Украине. Британская разведка

Несмотря на это понижение, интенсивность боев не спадала. Британская разведка отмечает, что РФ удерживала "высокий оперативный темп" и продолжала продвигаться на отдельных участках фронта, что указывает на устойчивость ее военных подразделений, несмотря на значительные потери.

Аналитики отмечают, что уменьшение ежемесячных потерь не означает снижения агрессивности боевых действий. Напротив, это показывает способность России компенсировать утраты мобилизационным ресурсом и поддерживать наступательные деяния.

По данным Генштаба ВСУ, потери РФ по состоянию на начало декабря составляют более 1,17 млн раненых и убитых военных РФ в войне против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подтвержденные потери России в войне против Украины достигли 152 тысяч убитых.

Также "Комментарии" писали, что в НАТО назвали потери России на войне против Украины.



Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1995804832376951120
