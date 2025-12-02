Британская разведка назвала новые потери РФ: заметна тревожная тенденция

Россия продолжает нести значительные потери в войне против Украины, и новый анализ британской разведки демонстрирует эту динамику. По оценкам специалистов, только в 2025 году армия РФ могла потерять около 382 тысячи военных убитыми и ранеными, а общие потери с начала полномасштабного вторжения уже достигают 1,168 млн человек.

Потери армии РФ выросли на войне против Украины. Фото из открытых источников

Британская разведка 2 декабря обнародовала отчет по потерям РФ на войне в Украине. Эти данные свидетельствуют, что среднесуточные потери российской армии в ноябре составляли 1033 военных, что несколько выше показателя октября – 1008. Это третий месяц подряд, когда показатель российских потерь растет. В то же время за период с августа по ноябрь среднесуточные потери оставались одними из самых низких за год.

Потери России на войне на Украине. Британская разведка

Несмотря на это понижение, интенсивность боев не спадала. Британская разведка отмечает, что РФ удерживала "высокий оперативный темп" и продолжала продвигаться на отдельных участках фронта, что указывает на устойчивость ее военных подразделений, несмотря на значительные потери.

Аналитики отмечают, что уменьшение ежемесячных потерь не означает снижения агрессивности боевых действий. Напротив, это показывает способность России компенсировать утраты мобилизационным ресурсом и поддерживать наступательные деяния.

По данным Генштаба ВСУ, потери РФ по состоянию на начало декабря составляют более 1,17 млн раненых и убитых военных РФ в войне против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подтвержденные потери России в войне против Украины достигли 152 тысяч убитых.

Также "Комментарии" писали, что в НАТО назвали потери России на войне против Украины.