Slava Kot
Підтверджені втрати російської армії у війні проти України сягнули нового критичного рубежу. За даними "Російської служби Бі-бі-сі" та "Медіазони", станом на 28 листопада задокументовано 152 142 загиблих громадян Росії. Це лише ті смерті, які вдалося встановити через аналіз відкритих джерел, зокрема некрологів, публікацій у соцмережах та повідомлень місцевої влади.
Підтверджені втрати Росії у війні перевищили 150 тисяч
Попри те, що офіційна Москва не розкриває реальні масштаби втрат, зібрані незалежними аналітиками дані демонструють, що війна забирає життя переважно тих, хто походить із бідніших регіонів та соціально вразливих груп.
Найбільше підтверджених втрат зафіксовано у регіонах, які тривалий час залишаються у складному економічному становищі:
Для порівняння, у Москві з населенням понад 13 млн, лише 4 520 загиблих, а у Чечні — 372. Таким чином, втрати непропорційно лягають на плечі жителів регіонів із низьким рівнем доходів і слабкими можливостями працевлаштування.
При цьому у статистику не включено загиблих із окупаційних адміністрацій так званих "ДНР" і "ЛНР", що робить реальну цифру ще вищою.
За підрахунками аналітиків, 67% загиблих становлять вихідці із сіл та малих міст, хоча там проживає менше половини населення Росії. Демограф Олексій Ракша пояснює, що молоді чоловіки з депресивних регіонів часто вирушають на фронт через брак альтернатив і низькі доходи. Для них військова служба стає чи не єдиним способом отримати стабільні виплати.
Економіст Чиказького університету Олексій Захаров додаэ, що найвищий рівень втрат спостерігається у муніципалітетах, де бюджети залежні від федеральних субсидій. Там державний сектор визначає економіку, а населення має обмежений вибір роботи.
Оцінки західних спецслужб і дослідницьких центрів щодо загальних втрат Росії перевищують офіційно підтверджені дані.
За даними Генштабу ЗСУ втрати РФ станом на 28 листопада становлять 1 170 790 військових поранених та вбитих.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про рекордні втрати РФ у війні проти України.