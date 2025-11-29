Підтверджені втрати Росії на війні в Україні сягнули нового критичного рубежу

Підтверджені втрати російської армії у війні проти України сягнули нового критичного рубежу. За даними "Російської служби Бі-бі-сі" та "Медіазони", станом на 28 листопада задокументовано 152 142 загиблих громадян Росії. Це лише ті смерті, які вдалося встановити через аналіз відкритих джерел, зокрема некрологів, публікацій у соцмережах та повідомлень місцевої влади.

Підтверджені втрати Росії у війні перевищили 150 тисяч

Попри те, що офіційна Москва не розкриває реальні масштаби втрат, зібрані незалежними аналітиками дані демонструють, що війна забирає життя переважно тих, хто походить із бідніших регіонів та соціально вразливих груп.

Найбільше підтверджених втрат зафіксовано у регіонах, які тривалий час залишаються у складному економічному становищі:

- Башкортостан — 7 643 загиблих

- Татарстан — 6 599

- Свердловська область — 5 386

Для порівняння, у Москві з населенням понад 13 млн, лише 4 520 загиблих, а у Чечні — 372. Таким чином, втрати непропорційно лягають на плечі жителів регіонів із низьким рівнем доходів і слабкими можливостями працевлаштування.

При цьому у статистику не включено загиблих із окупаційних адміністрацій так званих "ДНР" і "ЛНР", що робить реальну цифру ще вищою.

За підрахунками аналітиків, 67% загиблих становлять вихідці із сіл та малих міст, хоча там проживає менше половини населення Росії. Демограф Олексій Ракша пояснює, що молоді чоловіки з депресивних регіонів часто вирушають на фронт через брак альтернатив і низькі доходи. Для них військова служба стає чи не єдиним способом отримати стабільні виплати.

Економіст Чиказького університету Олексій Захаров додаэ, що найвищий рівень втрат спостерігається у муніципалітетах, де бюджети залежні від федеральних субсидій. Там державний сектор визначає економіку, а населення має обмежений вибір роботи.

Оцінки західних спецслужб і дослідницьких центрів щодо загальних втрат Росії перевищують офіційно підтверджені дані.

- Британська розвідка у червні оцінювала загальні втрати РФ (убиті та поранені) приблизно у 1 млн людей, з яких до 250 тис. — убиті.

- Держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що лише за перші шість місяців 2025 року Росія втратила близько 100 тисяч убитими.

- Президент США Дональд Трамп у серпні заявив, що з початку року РФ втратила понад 112 тис. загиблих, тоді як Україна близько 8 тис.

- Аналітики The Economist вважають, що тільки у період з 1 травня по 9 липня 2025 року Росія могла втратити 31 тис. осіб, а загальні втрати становлять між 900 тис. і 1,3 млн, з яких 190–350 тис. безповоротні.

- Схожі оцінки наводить і Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні. Тут оцінка втрат російських військ становить близько 1 млн людей, з них 250 тис. убитих та ще 400 тис. тяжкопоранених, які не зможуть повернутися до строю.

За даними Генштабу ЗСУ втрати РФ станом на 28 листопада становлять 1 170 790 військових поранених та вбитих.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про рекордні втрати РФ у війні проти України.