Подтвержденные потери России на войне в Украине достигли нового критического рубежа

Подтвержденные потери российской армии в войне против Украины достигли нового критического рубежа. По данным "Русской службы Би-би-си" и "Медиазоны", по состоянию на 28 ноября задокументировано 152 142 погибших граждан России. Это лишь те смерти, которые удалось установить из-за анализа открытых источников, в частности некрологов, публикаций в соцсетях и сообщений местных властей.

Подтвержденные потери России в войне превысили 150 тысяч

Несмотря на то, что официальная Москва не раскрывает реальные масштабы потерь, собранные независимыми аналитиками данные демонстрируют, что война уносит жизни преимущественно тех, кто из беднейших регионов и социально уязвимых групп.

Больше всего подтвержденных потерь зафиксировано в регионах, длительно остающихся в сложном экономическом положении:

— Башкортостан – 7 643 погибших

— Татарстан — 6 599

— Свердловская область — 5 386

Для сравнения, в Москве с населением более 13 млн, только 4520 погибших, а в Чечне — 372. Таким образом, потери непропорционально ложатся на плечи жителей регионов с низким уровнем доходов и слабыми возможностями трудоустройства.

При этом в статистику не включены погибшие из оккупационных администраций так называемых "ДНР" и "ЛНР", что делает реальную цифру еще выше.

По подсчетам аналитиков, 67% погибших составляют выходцы из сел и малых городов, хотя там проживают менее половины населения России. Демограф Алексей Ракша объясняет, что молодые мужчины из депрессивных регионов часто отправляются на фронт из-за отсутствия альтернатив и низких доходов. Для них военная служба становится едва ли не единственным способом получить стабильные выплаты.

Экономист Чикагского университета Алексей Захаров добавляет, что самый высокий уровень потерь наблюдается в муниципалитетах, где бюджеты зависят от федеральных субсидий. Там государственный сектор определяет экономику, а у населения есть ограниченный выбор работы.

Оценки западных спецслужб и исследовательских центров по общим потерям России превышают официально подтвержденные данные.

– Британская разведка в июне оценивала общие потери РФ (убиты и ранены) примерно в 1 млн человек, из которых до 250 тыс. – убиты.

– Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что только за первые шесть месяцев 2025 года Россия потеряла около 100 тысяч убитыми.

– Президент США Дональд Трамп в августе заявил, что с начала года РФ потеряла более 112 тыс. погибших, тогда как Украина около 8 тыс.

– Аналитики The Economist считают, что только в период с 1 мая по 9 июля 2025 г. Россия могла потерять 31 тыс. человек, а общие потери составляют между 900 тыс. и 1,3 млн, из которых 190–350 тыс. безвозвратны.

– Сходные оценки приводит и Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Здесь оценка потерь российских войск составляет около 1 млн человек, из них 250 тыс. убитых и еще 400 тыс. тяжелораненых, которые не смогут вернуться в строй.

По данным Генштаба ВСУ, потери РФ по состоянию на 28 ноября составляют 1 170 790 военных раненых и убитых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рекордных потерях РФ в войне против Украины.