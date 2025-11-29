Рубрики
Подтвержденные потери российской армии в войне против Украины достигли нового критического рубежа. По данным "Русской службы Би-би-си" и "Медиазоны", по состоянию на 28 ноября задокументировано 152 142 погибших граждан России. Это лишь те смерти, которые удалось установить из-за анализа открытых источников, в частности некрологов, публикаций в соцсетях и сообщений местных властей.
Несмотря на то, что официальная Москва не раскрывает реальные масштабы потерь, собранные независимыми аналитиками данные демонстрируют, что война уносит жизни преимущественно тех, кто из беднейших регионов и социально уязвимых групп.
Больше всего подтвержденных потерь зафиксировано в регионах, длительно остающихся в сложном экономическом положении:
Для сравнения, в Москве с населением более 13 млн, только 4520 погибших, а в Чечне — 372. Таким образом, потери непропорционально ложатся на плечи жителей регионов с низким уровнем доходов и слабыми возможностями трудоустройства.
При этом в статистику не включены погибшие из оккупационных администраций так называемых "ДНР" и "ЛНР", что делает реальную цифру еще выше.
По подсчетам аналитиков, 67% погибших составляют выходцы из сел и малых городов, хотя там проживают менее половины населения России. Демограф Алексей Ракша объясняет, что молодые мужчины из депрессивных регионов часто отправляются на фронт из-за отсутствия альтернатив и низких доходов. Для них военная служба становится едва ли не единственным способом получить стабильные выплаты.
Экономист Чикагского университета Алексей Захаров добавляет, что самый высокий уровень потерь наблюдается в муниципалитетах, где бюджеты зависят от федеральных субсидий. Там государственный сектор определяет экономику, а у населения есть ограниченный выбор работы.
Оценки западных спецслужб и исследовательских центров по общим потерям России превышают официально подтвержденные данные.
По данным Генштаба ВСУ, потери РФ по состоянию на 28 ноября составляют 1 170 790 военных раненых и убитых.
