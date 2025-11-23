Рекордні втрати рф у війні проти України: артилерія тріщить по швах

Втрати російських артилерійських систем у 2025 році перевищили показники минулого року, хоча до завершення року залишається ще більше місяця. Про це свідчать оновлені дані Генерального штабу Збройних сил України станом на 23 листопада.

Втрати Росії у війні проти України

За інформацією військових, упродовж поточного року Сили оборони знищили або вивели з ладу 13 053 артилерійські системи російської армії. Цей показник уже більший за цифру за весь 2024 рік, коли було ліквідовано 13 050 одиниць ворожої артилерії.

Статистика втрат РФ за роками

За весь період повномасштабної війни динаміка втрат російської артилерії виглядає так:

• 2022 рік — 2 021 одиниця

• 2023 рік — 6 461 одиниця

• 2024 рік — 13 050 одиниць

• 2025 рік (станом на 23 листопада) — 13 053 одиниці

Загальні втрати артилерії РФ з лютого 2022 року до сьогодні становлять 34 585 одиниць.



Що це означає



Різке зростання кількості знищених артсистем свідчить про:

• активну роботу української контрбатарейної боротьби,

• посилення ролі ударних БпЛА,

• збільшення інтенсивності російських обстрілів і відповідно — їхніх втрат,

• виснаження артилерійського потенціалу РФ, який вона намагається компенсувати масованим виробництвом та імпортом боєприпасів.

Українські військові зазначають, що зменшення артилерійських можливостей РФ напряму впливає на темп її наступальних дій та ефективність вогневого тиску на лінії фронту.



