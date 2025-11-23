Рекордные потери России в войне против Украины: артиллерия трещит по швам

Потери российских артиллерийских систем в 2025 году превысили показатели в прошлом году, хотя до конца года остается еще больше месяца. Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 23 ноября.

Потери России в войне против Украины

По информации военных, в течение текущего года Силы обороны уничтожили или вывели из строя 13053 артиллерийские системы российской армии. Этот показатель уже больше цифры за весь 2024 год, когда было ликвидировано 13 050 единиц вражеской артиллерии.

Статистика потерь РФ по годам

За весь период полномасштабной войны динамика потерь русской артиллерии выглядит так:

• 2022 год — 2 021 единица

• 2023 год — 6 461 единица

• 2024 год – 13 050 единиц

• 2025 год (по состоянию на 23 ноября) — 13 053 единицы

Общие потери артиллерии РФ с февраля 2022 года по сегодняшний день составляют 34 585 единиц.



Что это значит



Резкий рост количества уничтоженных артсистем свидетельствует о:

• активную работу украинской контрбатарейной борьбы,

• усиление роли ударных БпЛА,

• увеличение интенсивности российских обстрелов и соответственно – их потерь,

истощение артиллерийского потенциала РФ, который она пытается компенсировать массированным производством и импортом боеприпасов.

Украинские военные отмечают, что уменьшение артиллерийских возможностей РФ влияет на темп ее наступательных действий и эффективность огневого давления на линии фронта.



