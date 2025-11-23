logo

BTC/USD

87895

ETH/USD

2835.47

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Рекордные потери России в войне против Украины: артиллерия трещит по швам
commentss НОВОСТИ Все новости

Рекордные потери России в войне против Украины: артиллерия трещит по швам

Армия РФ уже потеряла больше артиллерии в 2025 году, чем за весь предыдущий — данные Генштаба

23 ноября 2025, 19:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Потери российских артиллерийских систем в 2025 году превысили показатели в прошлом году, хотя до конца года остается еще больше месяца. Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 23 ноября.

Рекордные потери России в войне против Украины: артиллерия трещит по швам

Потери России в войне против Украины

По информации военных, в течение текущего года Силы обороны уничтожили или вывели из строя 13053 артиллерийские системы российской армии. Этот показатель уже больше цифры за весь 2024 год, когда было ликвидировано 13 050 единиц вражеской артиллерии.

Статистика потерь РФ по годам

За весь период полномасштабной войны динамика потерь русской артиллерии выглядит так:

• 2022 год — 2 021 единица

• 2023 год — 6 461 единица

• 2024 год – 13 050 единиц

• 2025 год (по состоянию на 23 ноября) — 13 053 единицы

Общие потери артиллерии РФ с февраля 2022 года по сегодняшний день составляют 34 585 единиц.

Что это значит

Резкий рост количества уничтоженных артсистем свидетельствует о:

• активную работу украинской контрбатарейной борьбы,

• усиление роли ударных БпЛА,

• увеличение интенсивности российских обстрелов и соответственно – их потерь,

истощение артиллерийского потенциала РФ, который она пытается компенсировать массированным производством и импортом боеприпасов.

Украинские военные отмечают, что уменьшение артиллерийских возможностей РФ влияет на темп ее наступательных действий и эффективность огневого давления на линии фронта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская пропаганда активизировала информационную кампанию о якобы готовности Москвы "зеркально конфисковать" американские активы в ответ на действия США по использованию замороженных российских резервов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mod.gov.ua/news/czogorich-armiya-rf-vzhe-vtratila-bilshe-artsistem-nizh-za-ves-minulij-rik
Теги:

Новости

Все новости