Росія почала шантажувати США: що відомо про схему

Російська пропаганда активізувала інформаційну кампанію про нібито готовність Москви "дзеркально конфіскувати" американські активи у відповідь на дії США щодо використання заморожених російських резервів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Росія погрожує США конфіскацією активів

У пропагандистських матеріалах почали з’являтися маніпуляції про можливі втрати Вашингтона на суму 6,6 млрд доларів, яку Кремль називає "компенсацією" за американські кроки.

У ЦПД пояснили: економічних підстав для таких погроз не існує

За даними Центру, заяви російського Мінфіну та медіа мають виключно політичний характер. Реальних механізмів для конфіскації активів США в Росії не існує:

• з 2022 року сама РФ заблокувала виведення активів підприємств і компаній "недружніх країн";

• юридично та економічно реалізувати конфіскацію іноземних активів у повному обсязі Москва не може.

Отже, погрози про "контрзаходи" — це лише спроба створити видимість симетричної відповіді США та сформувати інформаційний тиск.



Ціль Кремля — зірвати процес використання російських активів на користь України



У ЦПД зазначають, що головною метою Москви є:

• залякати союзників України,

• заблокувати міжнародні рішення щодо використання російських активів у відбудові,

• внести сумніви та розкол у позицію партнерів,

• послабити підтримку Вашингтона та ЄС.

Кремль використовує економічні погрози як частину ширшої інформаційної операції, спрямованої на вплив на позицію США щодо заморожених резервів РФ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що будь-яке реалістичне рішення щодо завершення війни має гарантувати безпеку України та не створювати умов для нового конфлікту. Про це вона сказала, коментуючи міжнародні дискусії навколо "мирних планів", повідомляє Reuters.