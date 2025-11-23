Росія почала шантажувати США: що відомо про схему

Рубрики
Ткачова Марія
Російська пропаганда активізувала інформаційну кампанію про нібито готовність Москви "дзеркально конфіскувати" американські активи у відповідь на дії США щодо використання заморожених російських резервів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Росія погрожує США конфіскацією активів
У пропагандистських матеріалах почали з’являтися маніпуляції про можливі втрати Вашингтона на суму 6,6 млрд доларів, яку Кремль називає "компенсацією" за американські кроки.
У ЦПД пояснили: економічних підстав для таких погроз не існує
За даними Центру, заяви російського Мінфіну та медіа мають виключно політичний характер. Реальних механізмів для конфіскації активів США в Росії не існує:
• з 2022 року сама РФ заблокувала виведення активів підприємств і компаній "недружніх країн";
• юридично та економічно реалізувати конфіскацію іноземних активів у повному обсязі Москва не може.
Отже, погрози про "контрзаходи" — це лише спроба створити видимість симетричної відповіді США та сформувати інформаційний тиск.
Ціль Кремля — зірвати процес використання російських активів на користь України
У ЦПД зазначають, що головною метою Москви є:
• залякати союзників України,
• заблокувати міжнародні рішення щодо використання російських активів у відбудові,
• внести сумніви та розкол у позицію партнерів,
• послабити підтримку Вашингтона та ЄС.
Кремль використовує економічні погрози як частину ширшої інформаційної операції, спрямованої на вплив на позицію США щодо заморожених резервів РФ.