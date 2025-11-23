Три принципи, без яких не може бути мирного плану від президентки Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що будь-яке реалістичне рішення щодо завершення війни має гарантувати безпеку України та не створювати умов для нового конфлікту. Про це вона сказала, коментуючи міжнародні дискусії навколо "мирних планів", повідомляє Reuters.

Президентка Єврокомісії щодо мирного плану від США

Фон дер Ляєн підкреслила, що країни-партнери вже узгодили базові принципи, які є критично важливими для справедливого та тривалого миру.

Три ключові позиції Єврокомісії

1. Кордони України не можуть бути змінені силою.

ЄС наголошує, що будь-які територіальні рішення не можуть ґрунтуватися на російській агресії.

2. Українська армія не може бути штучно обмежена.

Фон дер Ляєн заявила, що жодне врегулювання не має робити Україну вразливою до повторного нападу, оскільки це поставить під ризик безпеку всієї Європи.

3. ЄС має відігравати центральну роль у гарантуванні миру.

На її думку, саме Європейський Союз має стати ключовим гарантом безпеки й стабільності України, враховуючи вибір українського народу рухатися до Європи.

Вона наголосила, що Україна має право самостійно визначати свій шлях, і цей вибір — європейський.

Контекст: суперечки навколо американського "мирного плану"

США оприлюднили проєкт 28 пунктів, розроблений із залученням російської сторони. У документі йдеться про передачу РФ частини східних і південних областей, скорочення чисельності ЗСУ та закріплення позаблокового статусу України в Конституції.

Натомість Вашингтон пропонує свої гарантії безпеки.

Президент США Дональд Трамп дав Україні дедлайн — до 27 листопада, пригрозивши припинити військову допомогу у випадку відмови, але водночас допустив можливі зміни в документі.

Президент Володимир Зеленський назвав цю ситуацію "складним вибором між національною гідністю та збереженням стратегічного союзника". Він представлятиме позицію України на перемовинах у Женеві 23 листопада.

