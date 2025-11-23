Три принципа, без которых не может быть мирного плана от президентки Еврокомиссии

Рубрики
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что любое реалистическое решение о завершении войны должно гарантировать безопасность Украины и не создавать условий для нового конфликта. Об этом она сказала, комментируя международные дискуссии вокруг мирных планов, сообщает Reuters.
Президент Еврокомиссии про мирный план от США
Фон дер Ляен подчеркнула, что страны-партнеры уже согласовали базовые принципы, критически важные для справедливого и длительного мира.
Три ключевые позиции Еврокомиссии
1. Границы Украины не могут быть изменены силой.
ЕС отмечает, что какие-либо территориальные решения не могут основываться на российской агрессии.
2. Украинская армия не может быть искусственно ограничена.
Фон дер Ляен заявила, что ни одно урегулирование не должно делать Украину уязвимой к повторному нападению, поскольку это поставит под риск безопасность всей Европы.
3. ЕС должен играть центральную роль в гарантировании мира.
По ее мнению именно Европейский Союз должен стать ключевым гарантом безопасности и стабильности Украины, учитывая выбор украинского народа двигаться в Европу.
Она подчеркнула, что Украина имеет право самостоятельно определять свой путь, и этот выбор европейский.
Контекст: споры вокруг американского "мирного плана"
США обнародовали проект 28 пунктов, разработанный с привлечением российской стороны. В документе говорится о передаче РФ части восточных и южных областей, сокращении численности ВСУ и закреплении внеблокового статуса Украины в Конституции.
Вашингтон предлагает свои гарантии безопасности.
Президент США Дональд Трамп дал Украине дедлайн — до 27 ноября, пригрозив прекратить военную помощь в случае отказа, но в то же время допустил возможные изменения в документе.
Президент Владимир Зеленский назвал эту ситуацию "сложным выбором между национальным достоинством и сохранением стратегического союзника". Он будет представлять позицию Украины на переговорах в Женеве 23 ноября.