Три принципа, без которых не может быть мирного плана от президентки Еврокомиссии
НОВОСТИ

Три принципа, без которых не может быть мирного плана от президентки Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии очертила три принципа, без которых не может быть мирного плана по Украине

23 ноября 2025, 16:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что любое реалистическое решение о завершении войны должно гарантировать безопасность Украины и не создавать условий для нового конфликта. Об этом она сказала, комментируя международные дискуссии вокруг мирных планов, сообщает Reuters.

Президент Еврокомиссии про мирный план от США

Фон дер Ляен подчеркнула, что страны-партнеры уже согласовали базовые принципы, критически важные для справедливого и длительного мира.

Три ключевые позиции Еврокомиссии

1. Границы Украины не могут быть изменены силой.

ЕС отмечает, что какие-либо территориальные решения не могут основываться на российской агрессии.

2. Украинская армия не может быть искусственно ограничена.

Фон дер Ляен заявила, что ни одно урегулирование не должно делать Украину уязвимой к повторному нападению, поскольку это поставит под риск безопасность всей Европы.

3. ЕС должен играть центральную роль в гарантировании мира.

По ее мнению именно Европейский Союз должен стать ключевым гарантом безопасности и стабильности Украины, учитывая выбор украинского народа двигаться в Европу.

Она подчеркнула, что Украина имеет право самостоятельно определять свой путь, и этот выбор европейский.

Контекст: споры вокруг американского "мирного плана"

США обнародовали проект 28 пунктов, разработанный с привлечением российской стороны. В документе говорится о передаче РФ части восточных и южных областей, сокращении численности ВСУ и закреплении внеблокового статуса Украины в Конституции.

Вашингтон предлагает свои гарантии безопасности.

Президент США Дональд Трамп дал Украине дедлайн — до 27 ноября, пригрозив прекратить военную помощь в случае отказа, но в то же время допустил возможные изменения в документе.

Президент Владимир Зеленский назвал эту ситуацию "сложным выбором между национальным достоинством и сохранением стратегического союзника". Он будет представлять позицию Украины на переговорах в Женеве 23 ноября.

Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-borders-cannot-be-changed-by-force-or-army-reduced-eus-von-der-leyen-2025-11-23/
