Три принципа, без которых не может быть мирного плана от президентки Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что любое реалистическое решение о завершении войны должно гарантировать безопасность Украины и не создавать условий для нового конфликта. Об этом она сказала, комментируя международные дискуссии вокруг мирных планов, сообщает Reuters.

Президент Еврокомиссии про мирный план от США

Фон дер Ляен подчеркнула, что страны-партнеры уже согласовали базовые принципы, критически важные для справедливого и длительного мира.

Три ключевые позиции Еврокомиссии

1. Границы Украины не могут быть изменены силой.

ЕС отмечает, что какие-либо территориальные решения не могут основываться на российской агрессии.

2. Украинская армия не может быть искусственно ограничена.

Фон дер Ляен заявила, что ни одно урегулирование не должно делать Украину уязвимой к повторному нападению, поскольку это поставит под риск безопасность всей Европы.

3. ЕС должен играть центральную роль в гарантировании мира.

По ее мнению именно Европейский Союз должен стать ключевым гарантом безопасности и стабильности Украины, учитывая выбор украинского народа двигаться в Европу.

Она подчеркнула, что Украина имеет право самостоятельно определять свой путь, и этот выбор европейский.

Контекст: споры вокруг американского "мирного плана"

США обнародовали проект 28 пунктов, разработанный с привлечением российской стороны. В документе говорится о передаче РФ части восточных и южных областей, сокращении численности ВСУ и закреплении внеблокового статуса Украины в Конституции.

Вашингтон предлагает свои гарантии безопасности.

Президент США Дональд Трамп дал Украине дедлайн — до 27 ноября, пригрозив прекратить военную помощь в случае отказа, но в то же время допустил возможные изменения в документе.

Президент Владимир Зеленский назвал эту ситуацию "сложным выбором между национальным достоинством и сохранением стратегического союзника". Он будет представлять позицию Украины на переговорах в Женеве 23 ноября.

