Россия начала шантажировать США: что известно о схеме

Российская пропаганда активизировала информационную кампанию о якобы готовности Москвы "зеркально конфисковать" американские активы в ответ на действия США по использованию замороженных российских резервов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Россия угрожает США конфискацией активов

В пропагандистских материалах начали появляться манипуляции о возможных потерях Вашингтона на сумму 6,6 млрд. долларов, которую Кремль называет "компенсацией" за американские шаги.

В ЦПИ объяснили: экономических оснований для таких угроз не существует

По данным Центра, заявления российского Минфина и медиа носят исключительно политический характер. Реальных механизмов для конфискации активов США в России не существует:

• с 2022 года сама РФ заблокировала вывод активов предприятий и компаний "недружественных стран";

• юридически и экономически реализовать конфискацию иностранных активов в полном объеме Москва не может.

Следовательно, угрозы "контрмеры" — это лишь попытка создать видимость симметричного ответа США и сформировать информационное давление.



Цель Кремля – сорвать процесс использования российских активов в пользу Украины



В ЦПИ отмечают, что главной целью Москвы является:

• запугать союзников Украины,

• заблокировать международные решения по использованию российских активов в восстановлении,

• внести сомнения и раскол в позицию партнеров,

• ослабить поддержку Вашингтона и ЕС.

Кремль использует экономические угрозы как часть более широкой информационной операции, направленной на влияние на позицию США по замороженным резервам РФ.

