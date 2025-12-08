Агенти партизанського руху "АТЕШ" усередині 30-ї омбр ЗС РФ фіксують системну практику: після масштабних втрат командування навмисно оформляє загиблих як тих, що "самовільно залишили частину". Так вони приховують реальну кількість "двохсотих" та уникають претензій з боку рідних.

Російське командування приховує втрати на Покровському напрямку: що вигадали

Зазначається, що у бригаді вже створили окремі списки, куди вносять сотні прізвищ, подаючи вбитих як втікачів. Особовому складу відкрито кажуть, що "СЗЧ – це простіше, ніж пояснювати рідним, де тіло". Таку схему використовують і для тих, хто зник у результаті хаотичних штурмів міста, і для тих, кого "обнулили" загони.

За останній рік масштаби фіктивних "СЗЧ" зросли в рази. Як передають наші агенти: "З кількості цих "сзчшників" вже можна зібрати цілу бригаду".

Така практика повністю руйнує рештки довіри між бійцями. Солдати розуміють, що будь-якої миті їх можуть "списати" як тих, хто втік, навіть якщо вони загинули в бою. Це викликає страх, агресію та стрімке падіння морального стану. Дисципліна розкладена, командуванню не вірять, а боєздатність підрозділу деградує з кожним новим штурмом, наголошують в "АТЕШ".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що полковник Валентин Манько, начальник управління штурмових підрозділів Збройних сил України, заявив, що основною проблемою в забезпеченні бойових частин є не нестача особового складу, а відсутність ефективної інформаційної політики, що призводить до великої кількості випадків самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це він розповів в інтерв’ю "УП".