Полковник зробив заяву, що насторожує: чому кількість СЗЧ продовжить зростати

Полковник Валентин Манько, начальник управління штурмових підрозділів Збройних сил України, заявив, що основною проблемою в забезпеченні бойових частин є не нестача особового складу, а відсутність ефективної інформаційної політики, що призводить до великої кількості випадків самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це він розповів в інтерв’ю "УП".

СЗЧ. Фото: з відкритих джерел

За його словами, питання утримання позицій після роботи штурмових груп залишається складним саме через дефіцит тих військових, які вибувають через СЗЧ.

"У нас вистачає людей, але не вистачає інформаційної політики. Через це величезна кількість СЗЧ. Саме цих людей нам і не вистачає. Навіть у Росії такої кількості СЗЧ немає", — підкреслив Валентин Манько.

Він також зауважив, що не знає випадків реального покарання за такі правопорушення, а проведення амністії лише стимулює нові інциденти.

Коментуючи можливі зміни в системі розподілу особового складу між бригадами, полковник наголосив, що штурмові війська не отримують більше ресурсів, ніж інші підрозділи.

"Просто у нас менше йде в СЗЧ. Наприклад, з 100 бійців у нас у бій ідуть 95–99, тоді як у інших частинах – лише 9-10. Решта вибуває через СЗЧ. Це одна з ключових проблем", — пояснив він.

Манько також зазначив, що у випадку збільшення мобілізації до 70 тисяч осіб на місяць усі підрозділи могли б доукомплектуватися. Водночас, за його словами, нинішні обсяги мобілізації є достатніми, але значну їх частину зводять нанівець саме випадки самовільного залишення частини.

